راه اندازی شیفت عصر پارکهای آموزش ترافیک شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ناصری هدف از راه اندازی شیفت عصر پارکهای ترافیک را استقبال مدارس، هماهنگی و تعامل سازمان آموزش و پرورش فارس در خصوص افزایش ساعات آموزش دانش آموزان عنوان و تصریح کرد: از نیمه دوم آبان ماه آموزش دانش آموزان در پارکهای ترافیک در دو نوبت صبح و عصر در حال انجام است و تا پایان سال تحصیلی جدید نیز ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: بر اساس پیش بینهای انجام شده حدود 40 هزار دانش آموز بدون احتساب شیفت عصر پارکهای ترافیک در طول سال تحصیلی جاری آموزش خواهند دید که با احتساب شیفت عصر این تعداد به بیش از 60 هزار نفر افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز با بیان اینکه طی چند سالی که از راه اندازی پارکهای ترافیک می گذرد حدود 120 هزار دانش آموز در پارکهای مذکور آموزشهای لازم را فرا گرفته اند، گفت: در سال جاری علاوه بر راه اندازی شیفت عصر در پارکها، دانش آموزان در دو بخش موزیکال و پرده خوانی و نقالی توسط دو گروه هنری در گنار آموزشهای تئوری و عملی با مفاهیم ترافیکی در قالب طنز نیز آشنا می شوند.

ناصری تاکید کرد: هرساله تعداد زیادی اقلام کمک آموزشی برای توزیع در پارکهای آموزش ترافیک تهیه و چاپ می شود که در سال جاری نیز 120 هزار قلم اقلام کمک آموزشی شامل پازل، خط کش، دفتر، خودکار، جامدادی، برنامه درسی، سی دی و چند نمونه کتاب ویژه گروه های سنی مختلف چاپ و همراه با آموزش به دانش آموزان اهدا می شود.