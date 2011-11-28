نخستین موتور دوگانه سوز ملی در آمل رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این موتور توسط متخصصان جوان کشورمان طراحی و ساخته شد و با ساخت آن جمهوری اسلامی ایران به جمع 10 کشور برتر صاحب این فناوری پیوست.



این موتور دوگانه‌ سوز که دومین عضو از خانواده موتور ملی دسا محسوب می شود، ۱۲ استوانه ‌ای است و سیلندر آن توان خروجی ۹۰۰ کیلووات را دارد.



نخستین موتور دوگانه سوز ملی با دو سوخت گاز طبیعی و گازوئیل کار می ‌کند و نسبت مصرف سوخت آن ۸۰ درصد گاز طبیعی و ۲۰ درصد گازوئیل است.



کاربری عمده این موتور در بخشهای نیروگاهی برای تولید برق است، ولی علاوه بر این در صنایع دریایی و راه آهن کاربرد دارد و به اعتقاد کارشناسان یکی از بهترین گزینه‌ ها برای احداث نیروگاههای برق مقیاس کوچک است.



یکی از ویژگی های موتور دوگانه سوزملی آلایندگی کمتر آن نسبت به موتورهای دیزلی با توان مشابه است و دوستدار محیط‌ زیست و یک موتور سبز تلقی می‌شود.



طراحی نخستین موتور دوگانه سوز کشور، با سفارش وزارت نفت حدود 20 ماه پیش در شرکت دیزل سنگین ایران در آمل آغاز شد و پیش از رونمایی رسمی، مراحل مختلف راه اندازی آزمایشی را سپری کرده بود.