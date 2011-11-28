پیشکسوتان و کارکنان نمونه آب منطقه ای گلستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان پیش از ظهر دوشنبه با بیان اینکه بازنشستگان آینه تمام نمای صداقت و صلابت در خدمت صادقانه هستند گفت: این شرکت با درک جایگاه و مقام ارزشمند بازنشستگان لازم می داند که همواره جهت نیل به اهداف والا از تجربیات آنان بهره مند شود و در این راستا گرامیداشت روز آنان باعث تقویت روح تلاش برای سازندگی و خدمتگذاری برای ملت شهید پرور ایران اسلامی است.

ایرج حیدریان افزود: شرکت آب منطقه ای گلستان با درک این مهم با برگزاری این همایش بزرگ بر آن است تا بیش از پیش از بازنشستگان که همچون گنجینه ای گران بها برای حال و آینده ماست تجلیل و تقدیر کرده باشد.

وی عنوان کرد: بازنشستگی نه از کار افتادگی بلکه گشایش فرصتی دیگر برای انتقال تجربیات و استفاده از دانش اندوخته شده است که این خود رمز پیشرفت هر جامعه ای است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان در خاتمه گفت: امید است در سال های آتی برنامه های متنوع تری برای این نسل دانش اندوخته در نظر گرفته شود تا روحیه نشاط و سرزندگی آنان بیشتر تقویت شود چرا که بازنشستگان خردمندان توانمند و گنجینه خوشبختی نسل جوان امروز است.