کانون های تازه تاسیس نیشابور تجهیز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام هادی حسین‌آبادی اظهار کرد: اکنون 41 باب کانون جدید در شهرستان نیشابور افتتاح شده که از این تعداد، 22 باب کانون شهری و 19 باب کانون روستایی هستند که به هر کانون تازه تاسیس تجهیزات لازم اهدا شده است.

حسین‌آبادی اظهار داشت: این مساعدت در قالب خرید تجهیزات از قبیل کامپیوتر، پرینتر، دوربین عکاسی دیجیتال، قفسه کتاب، میز مطالعه، صندلی مطالعه، دستگاه نمابر، کمد بایگانی، میزرایانه، صندلی گردان، حق اشتراک خط تلفن ثابت به نام کانون، بخاری، کولر، کپسول آتش نشانی و برخی موارد دیگر و واریز نقدی بوده است.

نیشابور 102 کانون فعال در مساجد دارد

وی بیان کرد: نیشابور در حال حاضر دارای 102 باب کانون فرهنگی و هنری مسجد فعال است که پس از مشهد بیشترین تعداد کانون را در خراسان رضوی از نظر کمی و کیفی داراست.

وی یادآور شد: این کانون‌ها دارای تشکیلات مردمی هستند و در نقاط مختلف شهری و روستایی قرار گرفته‌اند.

وی اظهار داشت: در راستای توسعه و تجهیز کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، طبق تفاهم‌نامه‌ای که بین دبیرخانه استان و استانداری خراسان رضوی منعقد شد در شش ماهه اول سال جاری تعداد 500 باب کانون در خراسان رضوی تاسیس شد.

وی یادآور شد: طبق تفاهم‌نامه‌ای که در ابتدای مهر امسال دبیرخانهکانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استانبا استانداری خراسان رضوی به امضاء رسانده، قرار شده است تعداد 850 باب کانون جدید در شش ماهه دوم سال90 افتتاح شود که سهمیه شهرستان نیشابور از این تعداد 50 باب است.

وی تصریح کرد: از آنجا که مسجد محوری یکی از اصول بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) بوده است و مقام معظم رهبری نیز بر این اصل مهم اهتمام دارند سعی ما برآن است که شهرستان نیشابور که در کشور منطقه ویژه به شمار می‌رود بیشترین کانون را به لحاظ کمی و کیفی دارا باشد.