به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در همایش امر به معروف و نهی از منکر که پیش از ظهر روز دوشنبه در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد تصریح کرد: بعضی از افراد هستند که مراجعه کرده و عنوان می کنند که فلان شخص یا آدم دزدی کرده و یا این فساد را انجام داده ولی از اینکه نام خود را عنوان کنند می ترسند و تنها می نویسند جمعی از اعضای حزب الله و به عالم و آدم نیز رونوشت می کنند. بعد وقتی که موضوع را دنبال می کنیم می بینیم که همین فرد در جاهای مختلفی محکوم شده و خود پرونده های مختلفی دارد.

شهردار تهران ادامه داد: برخی هستند که می خواهند نهی از منکر کنند اما نام خود را عنوان نمی کنند و می گویند که می ترسیم آب و نانمان قطع شود و از کار اخراج شویم؛ اگر که تو اعتقاد داری نان و آب دست خداست دیگر من قالیباف چه کسی هستم که بخواهم نان و آب تو را به این دلیل قطع کنم.

وی تاکید کرد: اگر کسی مدعی شود که من قالیباف دزدی کرده ام آیا من باید ثابت کنم که دزد نیستم یا او باید ثابت کند که من دزدی کرده ام. این مسئله چگونه است.

قالیباف گفت: من احساسم این است که تا زمانی که بر این مدار بچرخیم اتفاقی نمی افتد و کاری از پیش نمی رود اما بنده و مجموعه شهرداری در خدمت دوستان امر به معروف و نهی از منکر هستیم که هر زمانی که اراده کنند این ارگان را از دم مورد بررسی قرار دهند.

شهردار تهران به موضوع حجاب در شهرداری و انتقاد برخی به آن نیز اشاره کرد و اظهار داشت: مدعی هستم که هر زمانی و هر تیمی از حوزه علمیه که خواستند به شکل سرزده به شهرداری آمده و از وضعیت حجاب گزارشی تهیه کنند. مطمئنم که مجموعه ما از نظر حجاب چند سر از جاهای دیگر بالاتر است.

وی در ادامه با بیان اینکه در شهرداری به ندرت کسی پیدا می شود که مرا نصیحت کند و اسمش را زیر آن ننویسد اظهار کرد: همه عادت به پاچه خواری و نان قرض دادن به یکدیگر کرده ایم و حتی در روزنامه ها علیه هم می نویسیم اما حاضر نیستیم روبروی هم قرار بگیریم و بگوییم فلانی تو چنین اشتباهات و تخلفاتی انجام داده ای.

شهردار تهران تصریح کرد: به هر حال ما در مجموعه شهرداری آماده ایم با فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر هر کاری که از دستمان بر می آید انجام دهیم.