اوضاع قطیف و العوامیه در محرم 1433/ فریاد شبانه "لبیک ‌یا شهید"

به گزارش خبرگزاری مهر در این گزارش سعی داریم به پوشش مهمترین تحولات عربستان سعودی در 24 ساعت گذشته به نقل از پایگاه مختلف خبری بپردازیم.

عقب نشینی نظامیان سعودی از القطیف



خبرگزاری فرانسه امروز در گزارشی به عقب نشینی تانکها، خودروهای زرهی و تجهیزات نظامی از شهرهای الشویکه و العوامیه در استان القطیف (شرق عربستان) اشاره کرد.

منابع حقوقی و شاهدان عینی اعلام کردند که شب گذشته (یکشنبه) نظامیان سعودی در آستانه ماه محرم الحرام از این مناطق عقب نشینی کرده اند. مناطق الشویکه و العوامیه در استان القطیف طی هفته گذشته شاهد درگیریهای شدیدی میان نیروهای امنیتی و مردم بود که طی آن چهار جوان شیعه کشته شدند. نیروهای امنیتی همچنین از برچیدن ایستهای بازرسی و نقاط گشت نیروهای امنیتی در استان القطیف خبر می دهند.

بر این اساس نظامیان سعودی به طور کامل منطقه الشرقیه را ترک نکرده و به سوی شهر دمام (از دیگر شهرهای شیعه نشین شرق عربستان) حرکت کرده اند.

تظاهرات شبانه در بزرگداشت شهیدان کرامت

شب گذشته جمعی از جوانان شهر القطیف برای بزرگداشت خون شهدای روزهای اخیر تظاهراتی را انجام دادند. در این راهپیمایی تظاهرات کنندگان شمع روشن کرده و تصاویر شهیدان را در دست گرفته بودند.

به گزارش پایگاه خبری العوامیه، تظاهرات کنندگان در این تجمع بر تداوم تحرکات مسالمت آمیز خود تا زمان تحقق تمامی خواسته هایشان تاکید کردند و لزوم آزادی تمامی زندانیان سیاسی را یادآور شدند.

تظاهرات کنندگان در این تجمع شعارهای "لبیک یا شهید"، "قصاص برای قاتلان مردم" و "هیهات منا الذله" را بارها فریاد کشیدند. مردم استان القطیف روز گذشته همچنین به صورت گسترده در مراسم تششیع پیکر پاک "علی عبدالله آل قریرص" و "منیب عثمان آل عدنان" شرکت کرده بودند.

تحریم روزنامه الیوم عربستان به علت انتشار کاریکاتور اهانت آمیز

از سوی فعالان سعودی در شبکه های اجتماعی با اشاره به انتشار کاریکاتور اهانت آمیز علیه مردم شهر القطیف در روزنامه الیوم عربستان خواستار تحریم این روزنامه شدند.

به گزارش شبکه خبری الراصد این روزنامه اخیرا کاریکاتوری را منتشر کرده بود که در آن مردم ساکن شهر القطیف که اکثریت آنها شیعه هستند خرابکار و آشوبگر معرفی شده بودند که از سوی کشورهای خارجی هدایت می شوند.

در تحولی دیگر، "جمعیت توسعه و تغییر" از گروههای مخالف سعودی وزارت کشور را مسئول شهادت چهار جوان سعودی با تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی دانست.

از سوی دیگر، "شیخ فیصل العوامی" از علمای شیعه منطقه شرقیه عربستان مقامات رژیم آل سعود را عامل اصلی خفقان موجود در این کشور دانست. وی از مقامات سعودی خواست به مسئولیتهای خود در قبال از بین بردن تمامی مظاهر خشونت و تنش ایجاد شده پایبند باشند.

خاطرنشان می شود در جریان تظاهرات اخیر در شرق عربستان برای نخستین بار از آغاز اعتراضات چهار جوان سعودی به نامهای "آل قریرص" 26 ساله از شهرک العوامیه، "منیب آل عدنان" 20 ساله از شهرک الشویکه، "ناصر المحیشی" 19 ساله و "علی الفلفل" 24 ساله به دست نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند. منطقه شرقیه از مناطق نفت خیز عربستان است که شیعیان سعودی در آن حضور جدی دارند. شیعیان در مجموع 10 درصد از جمعیت 26 میلیونی عربستان را شامل می شوند که در آغاز اعتراضات تظاهرات هایی در حمایت از مردم بحرین انجام دادند.