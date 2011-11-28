به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین غلامی روز دوشنبه در نشست خبری با اشاره به شیوع بالای سوء مصرف مواد روانگردان در کشور افزود: براساس گزارش‌هایی که از نیروی انتظامی دریافت کرده‌ایم مصرف ماده روانگردان شیشه بعد از تریاک، هروئین، مرفین و کراک از شیوع و درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.

وی تاکید کرد: بر همین اساس آزمایش مواد روانگردان در دستور کار قرار گرفته که در وهله اول آزمایش شیشه تا پایان امسال در آزمایشگاه‌های تشخیص اعتیاد اجباری می‌شود.

غلامی افزود: با توجه به این که بعضی از کیت‌های تایید روانگردان‌ها در کشور وجود ندارد و بعضی از آنها ساخته شده است، افزود: ما از اول مهر به تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اعلام کردیم که آمادگی آزمایش شیشه را داشته باشند و در همین راستا آموزش‌هایی نیز ارایه شد.

وی ادامه داد: با توجه به این که زیرساخت‌های انجام این آزمایش هنوز در آزمایشگاه‌های بخش دولتی فراهم نیست پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال انجام آزمایش شیشه در آزمایشگاه تشخیص اعتیاد انجام شود.