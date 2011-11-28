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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

آزمایش ماده مخدر شیشه اجباری می‌شود

آزمایش ماده مخدر شیشه اجباری می‌شود

رئیس اداره مدیریت آزمایشگاههای بهداشتی از اجباری شدن آزمایش شیشه در آزمایشگاه‌های تشخیص اعتیاد تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین غلامی روز دوشنبه در نشست خبری با اشاره به شیوع بالای سوء مصرف مواد روانگردان در کشور افزود: براساس گزارش‌هایی که از نیروی انتظامی دریافت کرده‌ایم مصرف ماده روانگردان شیشه بعد از تریاک، هروئین، مرفین و کراک از شیوع و درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.

وی تاکید کرد: بر همین اساس آزمایش مواد روانگردان در دستور کار قرار گرفته که در وهله اول آزمایش شیشه تا پایان امسال در آزمایشگاه‌های تشخیص اعتیاد اجباری می‌شود.

غلامی افزود: با توجه به این که بعضی از کیت‌های تایید روانگردان‌ها در کشور وجود ندارد و بعضی از آنها ساخته شده است، افزود: ما از اول مهر به تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اعلام کردیم که آمادگی آزمایش شیشه را داشته باشند و در همین راستا آموزش‌هایی نیز ارایه شد.

وی ادامه داد: با  توجه به این که زیرساخت‌های انجام این آزمایش هنوز در آزمایشگاه‌های بخش دولتی فراهم نیست پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال انجام آزمایش شیشه در آزمایشگاه تشخیص اعتیاد انجام شود.

کد مطلب 1471602

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