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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

به همت پلیس آگاهی کرمانشاه/

کامیونهای حامل 12 تن بادام زمینی قاچاق در کرمانشاه متوقف شد

کامیونهای حامل 12 تن بادام زمینی قاچاق در کرمانشاه متوقف شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی کرمانشاه، در بازرسی از 2 دستگاه کامیون 12 هزار و 655 کیلو گرم بادام زمینی خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی کسب اخبار و اطلاعاتی از منابع خبری مبنی بر اینکه افرادی سودجو پس از بارگیری مقادیر فراوانی بادام زمینی خارجی قاچاق در 2 دستگاه کامیون، در حال انتقال آن به کرمانشاه هستند، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی انتظامی استان کرمانشاه قرار گرفت.

سرانجام پس از مدتی گشت زنی در محور شناسایی شده و کنترل خودروهای عبوری، 2 کامیون حامل بار قاچاق شناسایی و با دستور پلیس متوقف شد.

بر اساس این گزارش، در بازرسی های به عمل آمده از کامیون ها، در مجموع 12 هزار و 655 کیلو گرم بادام زمینی خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.

تحقیقات اولیه ماموران حاکی از آن بود، رانندگان قصد داشته اند محموله بادام زمینی را به یکی از استانهای شمالی کشور انتقال داده و به فروش برسانند.
 

کد مطلب 1471603

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