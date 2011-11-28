نارضایتی از میزبانی گنبد در مسابقات سوپرلیگ والیبال جوانان کشور

هاشم خوب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل حضورهای تیمهای خوب و با انگیزه، بازیهای این دوره لیگ بسیار جذاب و دیدنی است.

وی اظهار داشت: حضور تیمهای خوب موجب می شود تا پیش بینی مسابقات و نتایج لیگ سخت باشد.

وی به وضعیت داوری مسابقات اشاره کرد و گفت: داوارن همه ملی بوده و تجربه بین المللی ندارند و مسابقات لیگ سبب می شود تا تجربه آنها افزوده شود.

خوب بیان داشت: اگر هم کم و کاستی وجود داشته باشد نیز در جریان مسابقات لیگ برطرف می شود.

سرپرست تیم والیبال جوانان سایپا به بازی برابر تیم شهرداری تبریز اشاره کرد و گفت: این تیم آماده و با انگیزه است ولی در فاکتور قد تیم سایپا برتری دارد و بازیکنانش بلندقامت هستند.

هفت تیم سایپا، گسترش نوین کشاورز، باریج اسانس کاشان، شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه، هاوش گنبد و کاله مازندران در این مسابقات شرکت دارند.

این مسابقات از پنجم تا 11 آذرماه سال جاری برگزار می شود و 120 ورزشکار و مربی در این مسابقات حضور دارند.

این مسابقات یک هفته ای از عصر شنبه آغاز شد.