ابوالقاسمی از سازمان انتقال خون رفت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه با حضور امیدوار رضایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی، مدیران استانی سازمان انتقال خون و دکتر امامی رضوی معاون وزیر بهداشت مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان انتقال خون کشور برگزار شد.

در این مراسم دکتر ابوالقاسمی پس از دو هزارو 250 روز ریاست در سازمان انتقال خون صندلی ریاست را به غلامرضا توگه داد.

رئیس جدید سازمان انتقال خون دارای مدرک تخصصی داخلی و عناوینی مانند دستیابی فوق تخصصی خون و آنتولوژی بالغین، استادیار عروق داخلی در بخش بیماری‌های خون، دکترای پزشکی و عضو کمیته هماتولوژی بیماری‌های خاص بوده است.

این مدیر 47 ساله به عنوان رئیس بیمارستان ولیعصر(عج) در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) فعالیت کرده است.