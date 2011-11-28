پیوند اعصاب و عروق قطع شده در یک بیمار ترومایی در خاتم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی اظهار داشت: این عمل در حالی انجام شد که یک مریض تروما در حین کار مچ دستش در حد قطع شدن بود و عروق و اعصاب مچ دست بیمار کامل قطع شده بود.

وی ادامه داد: این عمل جراحی توسط دکتر اکرمی جراح عمومی طی یک عمل جراحی چهار تا پنج ساعته انجام شد و عروق و اعصاب دست بیمار پیوند زده شد.

محمدی افزود: بیمار پس از چند روز بستری در بیمارستان شهرستان خاتم با سلامتی کامل، حال عمومی خوب و رضایتبخش به کانون خانوده اش بازگشت.

این پیوند برای نخستین بار در شهرستان خاتم که در فاصله 260 کیلومتری یزد قرار دارد، اتفاق افتاد.