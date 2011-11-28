کریمی تمرین نکرد و کاظمیان غایب بود/ تغییر برنامه تمرینات

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی مقابل ذوب آهن در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی از ساعت 11 صبح امروز دوشنبه در ورزشگاه درفشی‌فر آغاز شد که این تمرین به ریکاوری بازیکنان اصلی و برگزاری تمرینات سنگین زیر نظر استیلی توسط بازیکنان ذخیره و امیدها اختصاص داشت.

در این تمرین علی کریمی به دلیل مصدومیت جزئی در کنار زمین نشسته و عملکرد سایر بازیکنان را تماشا می کرد. ضمن اینکه جواد کاظمیان، هادی نوروزی و علی عسگر هم با اجازه کادر فنی در این تمرین شرکت نکردند. میثاق معمارزاده نیز همچنان از غایبان تمرین سرخپوشان بود.

بازیکنان اصلی به مدت 40 دقیقه دور زمین دویدند و سپس به استخر و سونا رفتند و سایر بازیکنان هم زیر نظر حمید استیلی، بیژن عزیزی و زومدیک ابتدا تمرینات تاکتیکی را انجام دادند و سپس در نیمی از زمین ضمن انجام تمرینات درون تیمی تاکتیک‌های خاصی را مرور می کردند. استیلی و عزیزی بارها این تمرین را تعطیل و به بازیکنان در خصوص اشتباهات‌شان تذکر می دادند.

همچنین ابتدا قرار بود این تمرین در سالن مجموعه ورزشی درفشی‌فر برگزار شود، زیرا مسئولان این ورزشگاه اعتقاد داشتند چمن شرایط خوبی ندارد اما با درخواست کادر فنی تمرین در زمین چمن برگزار شد.

در این تمرین نکته حائز اهمیت این بود که بازیکنان، خبرنگاران و هواداران در خصوص زمان برگزاری دیدار پرسپولیس با استقلال با هم صحبت می کردند و صحبت‌های ضد و نقیضی در مورد برگزاری این دیدار مطرح بود.

از سوی دیگر در ابتدای تمرین زمان تمرینات تیم پرسپولیس تا بعد از دیدار با راه آهن به خبرنگاران اعلام شد که در آخر این تمرین برنامه دچار تغییراتی شد.

بر این اساس تمرین پرسپولیس فردا تعطیل است و چهارشنبه در ساعت 11 برنامه‌های آماده سازی این تیم پیگیری می شود. پنجشنبه هم تیم تمرین جدی انجام نمی دهد و تنها در هتل یک برنامه سبک ریکاوری را انجام می دهد تا برای بازی روز جمعه با تراکتورسازی به شرایط مطلوب برسد.

تمرین پرسپولیس در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده ساعت 10 صبح خواهد بود و دوشنبه هفته آینده که ابتدا قرار بود تیم دو جلسه تمرین صبح و بعدازظهر انجام دهد با نظر کادر فنی تنها یک جلسه تمرین می کند و تمرین روز سه شنبه پرسپولیس لغو شد.

از سوی دیگر تمرین سرخپوشان چهارشنبه 16 آذر و پنجشنبه 17 آذر ساعت 11 برگزار می شود. روز جمعه بازیکنان در هتل تمرین ریکاوری انجام می دهند و شنبه هم دیدار با راه آهن برگزار خواهد شد. روز یکشنبه 20 آذر ماه تمرین پرسپولیس ساعت 11 صبح برگزار می شود.

تمرین صبح امروز تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 12:15 به پایان رسید.