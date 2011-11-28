پارک علم و فناوری در استان البرز احداث شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت مدیره سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج با موضوع بررسی ایجاد پارک علم و فناوری در استان البرز ویژه کودکان و نوجوانان برگزار شد.

با توجه به کارکرد این پارک در پیشرفت علمی کودکان و نوجوانان و ترغیب آنان به یادگیری علوم پایه جهت دستیابی به توسعه علمی و ایجاد خلاقیت ها طرح پارک علم و فناوری بررسی شد.

لازم به ذکر است که اعضای هیئت مدیره ضمن استقبال از این طرح خواستار اختصاص زمین و بودجه برای اجرای این پروژه شدند.

اجرای این طرح در بودجه سال 91 تعریف می شود تا با اجرا شدن آن کرج بتواند از امکانات این پروژه جهت شکوفایی هرچه بیشتر آینده سازان بهره لازم را ببرد.







