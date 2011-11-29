امرالله احمدجو کارگردان پیشکسوت درباره پخش فیلم و سریال‌های ایرانی از شبکه‌های ماهواره‌ای به خبرنگار مهر گفت: بعد از انتشار سریال "روزی روزگاری" از سوی موسسه سروش بود که این نسخه را چند شبکه غیر مجاز پخش کردند. مسلماً پیگیری این مسئله نیز بر عهده سازمان است و ما نه کانال‌های قانونی برای اقدام مناسب را می‌شناسیم و نه وقت و فرصتش را داریم.

وی افزود: سازمان باید درباره این موارد اقدامات لازم را انجام دهد. زمان ریاست آقای لاریجانی یک بار یادم می‌آید که در اثر این اتفاق نگرانی بسیاری به وجود آمد، ایشان از طریق مراجع قانونی اقدام و شبکه سارق را تهدید کردند. اما بعد از آن لااقل به گوش من نرسیده که اقدامی صورت گرفته باشد.

این کارگردان با بیان اینکه باید کپی رایت قانونی شود تا شبکه‌های ماهواره‌ای نیز نتوانند خلاف کنند، اظهار کرد: ما یکی از کشورهایی هستیم که تولید آثار سینمایی و تلویزیونی‌مان بالا است و در رنکینگ تولید فیلم مقام بالایی داریم. بنابراین حیف است اجازه دهیم از زحمت و هزینه‌هایمان سواستفاده شود.

احمدجو با اشاره به نبود قوانین مشخص در داخل ایران، تصریح کرد: آثارمان را به اجبار برای تایید به شورایی می‌دهیم و در مدت زمان طولانی که نتیجه نهایی مشخص می‌شود، گاه می‌بینیم پیش از اینکه خودمان اثرمان را تولید کنیم شورا به مثابه خان یغما می‌شود و حتی ممکن است فیلمنامه‌مان را بردارند و با تغییر وضعیت صحنه‌ها آن را بسازند!

وی یادآور شد: در میانه‌های ساخت "پشت کوه‌های بلند" بودیم که یکی از دوستان ما را به تماشای فیلمش دعوت کرد. در همین کار دیدم که چند نمونه از شوخی‌های سریال دقیقاً در این فیلم کار شده است. یا بار دیگری که شنیدم اثری از تلویزیون پخش شده که دقیقا طرح سریال ما را داشته است. اما متاسفانه صدای ما به جایی نمی‌رسد.

کارگردان "تفنگ سرپر" با بیان اینکه زمانی که در داخل کشور این اتفاقات می‌افتد، چطور می‌توان انتظار کنترل وضعیت در خارج از کشور را داشت، گفت: این ضعف را نیز نباید نادیده گرفت که بسیار دیده می‌شود فیلم‌های غربی که به ایران می‌آید، منبع ساخت آثار قرار می‌گیرند و حتی برنامه "هفت" یک نمونه را مقایسه کرد و دیدیم حتی دکوپاژ را از اثر غربی کپی کرده بودند.

احمدجو ادامه داد: من از موسسه سروش آغاز می‌کنم که هیچ گونه حق معنوی برای من در نظر نگرفته است. سروش با اجازه خودش "روزی روزگاری" پربیننده‌ترین سریال تاریخ تلویزیون ایران را هر طور خواسته جرح و تعدیل کرده و پخش‌های مکرر این اثر از تلویزیون نیز با هیچ سریالی قابل مقایسه نیست. هیچ سریالی به این تعداد پخش نشده و بیننده نداشته است.

وی تصریح کرد: بدون اینکه کوچکترین اشاره‌ای شود کار را کوتاه کرده‌اند و من سازنده حتی از موضوع اطلاع ندارم. بعدها اتفاقی متوجه این موضوع می‌شوم و فارغ از نادیده گرفتن حق مادی و معنوی‌ام توسط این موسسه، ناچار می‌شوم هزینه‌ کنم و برای اطرافیانی که توقع دارند نسخه امضا شده سریال را هدیه کنم!

این کارگردان یادآور شد: آن هم کاری که با حقوق کارمندی ساختم، اما می‌شنوم برخی با تحقیر از آن نام می‌برند. در این پروژه راننده وانتی که برای اسب‌های ما علوفه می‌آورد دستمزد بیشتری از من می‌گرفت. با این حال اینگونه با کم هزینه‌ترین کاری که در درجه الف و با سرعتی کم سابقه ساخته شده، رفتار می‌شود.

وی تاکید کرد: اما برای کارهایی که باید از آنها انتقاد می‌شد جشن و مراسم تقدیر برگزار می‌کنند. بنابراین باز هم می‌گویم که باید به مسائل پایه‌ای توجه شود و بعد از آن از دست درازی شبکه‌های خارجی جلوگیری کنیم.