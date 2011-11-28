فعالیت شرکت های خارجی در صنعت نفت و گاز ایران محدود می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از نخستین موتور دوگانه سوز سنگین ایران در آمل افزود: برای این منظور، برنامه پنج ساله ای تدوین و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.



وی گفت: در تهیه و تدوین این برنامه از توان دانشگاه های صنعتی کشور استفاده شده تا با بومی سازی فناوری صنعت نفت و گاز، فعالیت شرکت های خارجی را در این بخش محدود کنند.



وزیر نفت با اظهار اینکه صنعت نفت کشور در برنامه پنجم توسعه باید دچار تحول اساسی شود، اضافه کرد: هم اکنون زیرساختهای لازم برای ایجاد چنین تحولی در کشور مهیا شده است.



قاسمی، حرکت شتابان در این بخش را نیازمند حضور همه فعالان بخش دانشگاهی دانست و گفت: در پایان برنامه پنج ساله توسعه، جمهوری اسلامی ایران باید در جمع 25 کشور منطقه در جایگاه نخست قرار گیرد.



وزیر نفت با تاکید بر اینکه تحریم های نا برابر علیه کشور هیچ تاثیری در بخش نفت و گاز نداشته است، اظهار داشت: اگر چه این تحریم ها جدی است اما با فناوری های مدرن و بروزی که در کشور وجود دارد تبدیل به فرصت شده است.