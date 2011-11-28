جهاد در مقابله با جنگ نرم وظیفه اصلی ضابطان امر به معروف است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر گروسی شامگاه یکشنبه در همایش تجلیل از شهدا و جانبازان امر به ‌معروف و نهی از منکر استان کردستان اظهار داشت: بسیج به عنوان شجره طیبه از زمان تاسیس آن تاکنون برای تحکیم بنیان ‌های نظام و حفظ ارزش های انقلاب و اسلام تلاش های ارزشمندی انجام داده است.

وی افزود: بسیج امروز با تلاش‌ ها و فعالیت‌ های خود مایه امید دوستان و دیگر نیروهای انقلابی جهان شده است و حزن و اندوه دشمنان ایران اسلامی را به وجود آورده است.

رئیس کل دادگستری کردستان بیان کرد: ضابطان به عنوان همکاران دستگاه قضایی وظیفه مهمی در مبارزه با ناهنجاری‌ ها و آسیب ‌های اجتماعی برعهده دارند.

گروسی افزود: نیروی فعال بسیج به‌ خوبی توانست در دوران جنگ تحمیلی شایستگی خود را در دفاع و حضور در جبهه‌ های حق علیه باطل نشان دهد و در تمام لحظه ها در کنار قوای دولتی با همه آسیب ها مبارزه و در صحنه‌ های جهاد فرهنگی، مقابله با ناهنجاری ‌ها و عرصه‌ های مختلف سازندگی نیز حضور چشمگیر داشته است.

وی با بیان اینکه دشمنان در تهدیدات خود علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دچار سردرگمی و فراموشی شده ‌اند، عنوان کرد: دشمن لازم است هشت سال دفاع مقدس و عمر پر برکت انقلاب و رهبری‌ های امام کبیر (ره) و مقام معظم رهبری که همه چالش ‌ها را با موفقیت پشت سر گذاشته، مراجعه کند و آینه عبرت خود سازد.

رئیس کل دادگستری کردستان گفت: هیچ کدام از تهدیدات دشمنان در مقابل عزم جزم بسیجیان بر علیه کشورمان عملی نیست و جز بیهودگی نتیجه دیگری را ندارد.

وی در پایان اظهار داشت: مبارزه با فساد اداری باید در دستور کار همه مسئولان قرار داده شود تا اگر در نظام اداری حقی از مستمند و مستضعفی پایمال شد در مقابله با آن برخورد جدی صورت گیرد.

در پایان این مراسم از تعدادی از ناصحان و ضابطان نمونه امر به معروف و نهی از منکر استان با دادن هدایا و لوح تقدیری تجلیل و قدردانی شد.