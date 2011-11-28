به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران که با درخشش در این رقابت ها، خود را به عنوان پدیده مطرح کرده در حالی در جایگاه ششم جدول جدول رده بندی رقابت‌های جام جهانی قرار گرفته که تیم‌های لهستان، روسیه، برزیل، ایتالیا و کوبا را بالای سر خود می بیند.

ایران در روز نخست رقابت‌ها موفق شد ژاپن را با نتیجه 3 بر یک از پیش رو بردارد و چند ساعت پس از این دیدار، به دلیل برنامه ریزی نامناسب برگزارکنندگان به کوبا باخت.

نتایج درخشان ایران از بازی کوبا به بعد آغاز شد و این تیم موفق شد مقابل تیم‌های صربستان (قهرمان سال 2011 اروپا)، لهستان (تیم سوم لیگ جهانی)، آرژانتین (قهرمان آمریکای جنوبی) و مصر (قهرمان آفریقا) به برتری برسد. البته پیش از دیدار با مصر به آمریکا باخته بود.

- نتایج کامل مسابقات ایران در دوازدهمین دوره رقابت‌های جام جهانی که در ژاپن در حال برگزاری است بدین شرح است:

* ایران 3 - ژاپن یک (17 - 25، 25 - 20، 25 - 23 و 25 - 15)

* ایران صفر - کوبا 3 (17 - 25، 17 - 25 و 22 - 25)

* ایران 3 - صربستان 2 (25 - 17، 18 - 25، 21 - 25، 25 - 21 و 15 - 11)

* ایران 3 - لهستان 2 (23 - 25، 28 - 26، 8 - 25، 26 - 24 و 15 - 11)

* ایران 3 - آرژانتین 2 (15 - 25، 25 - 21، 24 - 26، 25 - 16 و 15 - 12)

* ایران صفر - آمریکا 3 (15 - 25، 25 - 27 و 14 - 25)

* ایران 3 - مصر صفر (25 - 18، 25 - 21 و 25 - 15)

نکته جالب توجه در رقابت‌های سال 2011 این است که لهستان تنها یک شکست در مسابقات دارد و آن یک شکست را هم ایران به این تیم قدرتمند تحمیل کرده است. ایران با ادامه روند پیروزی‌های خود می تواند با قرار گرفتن در جمع سه تیم پایانی مسابقات به عنوان یکی از 12 تیم در رقابت‌های المپیک 2012 لندن به میدان برود.

تیم بازی برد باخت ست های برده ست های باخته امتیاز 1- لهستان 7 6 1 20 7 19 2- روسیه 7 6 1 18 5 18 3- برزیل 7 5 2 19 9 16 4- ایتالیا 7 5 2 17 10 14 5- کوبا 7 5 2 16 10 14 6- ایران 7 5 2 15 13 12 7- آمریکا 7 3 4 11 12 9 8- آرژانتین 7 3 4 12 15 9 9- ژاپن 7 2 5 12 16 5 10- صربستان 7 1 6 8 20 3 11- مصر 7 1 6 5 18 3 12- چین 7 - 7 3 21 1

برنامه دیدارهای تیم ملی در ادامه رقابت‌ها به این شرح است:

سه شنبه - 8/9/90

* ایران - چین، ساعت 9:30

جمعه - 11/9/90

* ایران برزیل، ساعت 5:30

شنبه - 12/9/90

* ایران - روسیه، ساعت 5:30

یکشنبه - 13/9/90

* ایران - ایتالیا، ساعت 9:30