آغاز بازنگری در دکترین دفاعی ایران/ "تهدید در برابر تهدید" کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی امروز دوشنبه در حاشیه مراسم چهارمین همایش ملی بسیج و پدافند غیرعامل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس استراتژی تهدید در مقابل تهدید که اخیرا مقام معظم رهبری آن را مطرح کرده اند، ما در حال بازنگری دکترین دفاعی خود بر اساس فضا و ملاحظات جدید هستیم که این بازنگری همه نیازهای ما را برای دفاع اطمینان بخش و بازدارندگی نیرومند پاسخ می دهد.

وی تصریح کرد: همین که اجازه نداده ایم دشمن با تمام توانمندیهای اطلاعاتی، جنبه های حقیقی قدرت ما را شناسایی کند این کار جلوه ای از پدافند غیرعامل است.

جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: اقدامات ما در پدافند غیرعامل توسعه زیرساخت ها، روش های خدمات رسانی، آماده سازی روانی جامعه و پدافند سایبری است.

سلامی افزود: ما با فرض مقابله با دشمنان بزرگ خود را آماده کرده ایم و در این میان پدافند غیرعامل نقش محوری دارد.

وی در پایان در خصوص تحولات منطقه نیز گفت: اتفاقات منطقه ناشی از ناکارآمدی سیاستهای آمریکا و متحدانش و همچنین حاصل الهامی است که مردم این کشورها از پیروزی جنبش های متکی بر جمهوری اسلامی ایران گرفته اند.