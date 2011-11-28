بلوک های آرامستان بهشت رضا در مشهد باز پیرایی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال الدین شاهچراغی اظهار کرد: در حال حاضر 25 بلوک بهشت رضا(ع) در برنامه بهسازی دیده شده است که تاکنون بهسازی آنها با 40 درصد پیشرفت در هشت بلوک اجرا شده است.

شاهچراغی تصریح کرد: تا پایان سال جاری بهسازی بلوک های سطح بهشت رضا(ع) به پایان خواهد رسید و در مسیر تردد شهروندان معبر خاکی وجود نخواهد داشت.

وی بیان کرد: محیط آرامستان ها باید به گونه ای طراحی شود که ارباب رجوع و خانواده متوفی از محیط بهره معنوی ببرند تا در آن لحظات سخت از استرس آنها کاسته شود.

وی گفت: در محیط آرامستان ها باید حداقل مسائل زیست محیطی رعایت شود و در کنار اینکه دسترسی به آب شرب بهداشتی باید امکان پذیر باشد فضا از نظر بهسازی باعث آزار شهروندان نشود.

وی گفت: در حال حاضر مطالعات اجرای فضای سبز و سیستم آبیاری تحت فشارجهت صرفه جویی برای نگهداری بهتر فضای سبز در حال انجام است.

وی ادامه داد: نصب بیش از 50 پل فلزی ورمپ ورودی جهت تسهیل در رفت وآمد، نصب نیمکت سطل های زباله وسایه بانهایی جهت رفاه بیشتر شهروندان از جمله اقدامات سازمان در راستای زیبا سازی محیطی و ارتقاء مبلمان شهری در بلوکهای مختلف است.

وی گفت: همچنین به منظور کاهش سر و صدا، دود و حفظ آرامش در قسمت سالن معراج از خدمات الکترونیکی مانند خودروی الکترونیکی نیز استفاده می شود.

سالن های معراج در نقاط مختلف مشهد ایجاد می شود

وی در خصوص آرامگاه های خانوادگی نیز گفت: با توجه به تقاضای شهروندان نسبت به ایجاد آرامگاه های خانودگی آلاچیقی در حال حاضر 270 آرامگاه خانوادگی آلاچیقی به صورت شش تایی و 12 تایی با معماری قدیم ایرانی در مرحله بهره برداری است.

شاهچراغی از احداث سالن های معراج در نقاط مختلف سطح شهر خبر داد و گفت: به منظور کاهش تردد و ترافیک در سطح شهر مشهد نقاطی در سطح شهر به منظور ایجاد سالن های معراج شناسایی شده است.

شاهچراغی ادامه داد: نصب 30دوربین، جهت نظارت بر نیروهای خدماتی به منظور ارتقاء سطح امنیت و استفاده از مکاتبات الکترونیکی جهت تسریع پاسخگویی از جمله خدمات الکترونیکی است.

وی درادامه افزود: در حال حاضر سیستم GISبه منظور ارایه داده ای مکانی بهشت رضا(ع) از طریق سایت سازمان فردوس ها اجرا شده به گونه ای که اقوام متوفی می توانند با وارد کردن نام متوفی خود در کنار زیارت مجازی از شماره بلوک محل دفن آن مطلع شوند که الکترونیکی شدن این خدمات در صرفه جویی در وقت در کاهش تردد و ترافیک موثر است.

وی همچنین گفت: به زودی تصاویر واقعی سنگ قبور درگذشتگان در سیستم زیارت مجازی سایت سازمان قرار خواهد گرفت.