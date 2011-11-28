وجیه الله چشمه سری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت مصدومیت علی کریمی ضمن بیان مطلب فوق افزود: در بازی با ذوب آهن روی گل سوم پرسپولیس به دلیل ضربه شدید پای کریمی آسیب دید و مچ پایش تورم دارد. کریمی امروز یخ درمانی کرد و فردا و پس فردا هم باید آب درمانی و فیزیوتراپی کند.

وی با تاکید براینکه باید 24 یا 48 ساعت از زمان مصدومیت بگذرد تا میزان آن و چگونگی درمانش مشخص شود، افزود: ما خیلی عجله نمی کنیم و پس از 2 روز آب درمانی وضعیت کریمی برای حضور در دیدار با تراکتورسازی مشخص می شود.

پزشک پرسپولیس در مورد وضعیت محمد نوری هم اظهار داشت: خوشبختانه وی توانست در بازی با ذوب آهن دقایقی به میدان برود و مشکل خاصی نداشت که در این شرایط به احتمال زیاد در دیدار با تراکتورسازی به میدان خواهد رفت.

وی با اشاره به اینکه حمید علی عسگر نرم دویدن را آغاز کرده و برنامه‌های جراحی و تزریقی روی این بازیکن به پایان رسیده است، تصریح کرد: اگر واقع بینانه نگاه کنیم این بازیکن بعد از نیم فصل به تیم ملحق می شود زیرا پس از پایان مصدومیت باید بدنسازی هوازی انجام دهد. اگر دست یا پای علی عسگر مصدوم می شد می توانست تمرینات دیگر را انجام دهد اما مصدومیت از ناحیه کمر باعث شد وی نتواند برنامه‌های آماده سازی را در قسمت‌های دیگر بدنش انجام دهد.

وی در مورد شرایط علیرضا محمد اظهار داشت: محمد از ناحیه همسترینگ دچار مشکل شده اما امروز تمرین کرد. ما تلاش می کنیم با فیزیوتراپی وی را به بازی با تراکتورسازی برسانیم.

چشمه سری در مورد وضعیت مهرداد اولادی نیز گفت: اولادی جزو مصدوم‌های تیم محسوب نمی شود و مشکلی ندارد و در صورت صلاحدید کادر فنی می تواند به میدان برود.