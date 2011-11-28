امنیت کنونی در کردستان مرهون مشارکت همه جانبه مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین رجبی شامگاه یکشنبه در همایش تجلیل از شهدا و جانبازان امر به‌ معروف و نهی از منکر استان کردستان اظهار داشت: ضابطان و ناصحان امر به معروف و نهی از منکر به عنوان سربازان دین به ارشاد و راهنمایی و آگاه سازی بهتر در بین مردم می پردازند و به همین دلیل رسالت آنها سنگین و مهم است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان این مرز و بوم همواره درصدد تبلیغ نافرمانی اجتماعی و مدنی در بین اشار مختلف مردم هستند، گفت: تاثیر اقدامات مثبت در جامعه زمانی اثر بخش می شود همه اقشار جامعه به وظایف خود در راستای مقابله با تهدیدهای دشمن عمل کنند که خوشبختانه هم اکنون این وضعیت در کردستان وجود دارد.

فرمانده سپاه بیت ‌المقدس کردستان افزود: آمران به معروف و ناهیان از منکر اگر به آنچه مردم را بدان دعوت می‌ کنند، اعتقاد قلبی نداشته باشند توفیق در اجرا و گسترش موفقیت آمیز آن را نمی بینند.

رجبی بیان کرد: ناصحان و ضابطان باید سربازانی باشند که دین به منظور هدایت مردم به سوی معروفات و نهی از منکرات و آسیب‌ های جامعه نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه هر فردی در هر مقام و پستی اگر خود موضوع و کاری را دنبال و دیگران را از انجام آن منع کند، یقینا کلام او ‌تاثیر گذار نمی شود، گفت: هدایت به معروفات وظیفه تمام مردم است و یکی از انتظارات دین مبین اسلام از مسلمانان این است که قبل از هدایتگری مردم خود عامل انجام امر و نهی ها باشند.

فرمانده سپاه بیت ‌المقدس کردستان با اشاره به اینکه عدم رعایت ارزش ها باعث ایجاد تنش‌ در جامعه می شود، گفت: اکنون دشمنان این مرز و بوم با تمام توان خود در حال تبلیغ نافرمانی اجتماعی و مدنی از سوی مردم این منطقه هستند ولی خوشبختانه امنیت در کردستان به دلیل مشارکت و همراهی مردم در شرایط خوبی قرار دارد.

وی افزود: امنیت پایدار، مردمی، پیوسته و قابل قبولی که اکنون در کردستان حاکم است به‌ راحتی به دست نیامده است لذا همه باید با تمام وجود در حفظ وضعیت کنونی همت و تلاشی وافر داشته باشیم.

در پایان این مراسم از تعدادی از ناصحان و ضابطان نمونه امر به معروف و نهی از منکر استان با دادن هدایا و لوح تقدیری تجلیل و قدردانی شد.