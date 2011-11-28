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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

رزم آور:

دستگاه ‌های اجرایی گرفتار بیماری روزمرگی شده‌ اند

دستگاه ‌های اجرایی گرفتار بیماری روزمرگی شده‌ اند

اردکان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهرستان اردکان گفت: بیماری روزمرگی بزرگترین آفتی است که گریبان دستگاه‌های اجرایی را گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رزم‌ آور صبح دوشنبه در پانزدهمین نشست شورای شهرستان اردکان با اشاره به معضلات و چالش‌ های پیش روی شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهرستان در مسیر خدمت‌ رسانی به مردم اظهار داشت: بیماری روزمرگی بزرگترین آفتی است که گریبان دستگاه‌های اجرایی را گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان اردکان اضافه کرد: متاسفانه هیچ‌گونه برنامه مدون و عملی به منظور توسعه شهر و روستاهای ما در دست نیست.

وی بیان داشت: شهرداری‌ها پیشانی خدمتگزاری نظام به مردم هستند که متاسفانه به آفت روزمرگی مبتلا شده‌ اند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اردکان اظهار داشت: از تمام متخصصان و دلسوزان می‌خواهم تا در زمینه قرار گرفتن شهرداریها و شوراها در مسیر توسعه همه‌جانبه شهرها و روستاهای شهرستان اردکان همچنین رفع نقیصه روزمرگی از بروکراسی این نهادهای اجرایی و عمرانی گام‌ های موثری بردارند.

رزم ‌آور ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد جمعیت این شهرستان در شهر اردکان سکونت دارند و در بین دستگاه‌های اجرایی، شهرداریها بیشترین خدمات ‌رسانی را به مردم دارند.

رئیس شورای شهرستان اردکان خاطرنشان کرد: این در حالی‌ است که در سال گذشته و سال جاری کمترین اعتبارات از محل اعتبارات دولتی، به شهرداری اردکان اختصاص یافته است.

این نشست با حضور اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاهای بخش‌های سه گانه شهرستان اردکان در محل دفتر شورای شهر اردکان برگزار شد.

کد مطلب 1471649

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