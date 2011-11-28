دستگاه ‌های اجرایی گرفتار بیماری روزمرگی شده‌ اند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رزم‌ آور صبح دوشنبه در پانزدهمین نشست شورای شهرستان اردکان با اشاره به معضلات و چالش‌ های پیش روی شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهرستان در مسیر خدمت‌ رسانی به مردم اظهار داشت: بیماری روزمرگی بزرگترین آفتی است که گریبان دستگاه‌های اجرایی را گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان اردکان اضافه کرد: متاسفانه هیچ‌گونه برنامه مدون و عملی به منظور توسعه شهر و روستاهای ما در دست نیست.

وی بیان داشت: شهرداری‌ها پیشانی خدمتگزاری نظام به مردم هستند که متاسفانه به آفت روزمرگی مبتلا شده‌ اند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اردکان اظهار داشت: از تمام متخصصان و دلسوزان می‌خواهم تا در زمینه قرار گرفتن شهرداریها و شوراها در مسیر توسعه همه‌جانبه شهرها و روستاهای شهرستان اردکان همچنین رفع نقیصه روزمرگی از بروکراسی این نهادهای اجرایی و عمرانی گام‌ های موثری بردارند.

رزم ‌آور ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد جمعیت این شهرستان در شهر اردکان سکونت دارند و در بین دستگاه‌های اجرایی، شهرداریها بیشترین خدمات ‌رسانی را به مردم دارند.

رئیس شورای شهرستان اردکان خاطرنشان کرد: این در حالی‌ است که در سال گذشته و سال جاری کمترین اعتبارات از محل اعتبارات دولتی، به شهرداری اردکان اختصاص یافته است.

این نشست با حضور اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاهای بخش‌های سه گانه شهرستان اردکان در محل دفتر شورای شهر اردکان برگزار شد.