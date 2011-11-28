سازمان انتقال خون از مجلس نمره 20 گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امیدوار رضایی روز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و فعلی سازمان انتقال خون با اشاره به اینکه امام حسین (ع) خونش را انتقال داد تا تمام تاریخ حیات ببخشد گفت: کار سازمان انتقال خون تمرینی است از کربلا.

وی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفتم و هشتم در بازبینی عملکرد وزارت بهداشت بالاترین نمره را از نظر ارزیابی به سازمان انتقال خون داده است زیرا این سازمان خود را همیشه خدمتگزار دانسته و پیشرفت و تعامل خوبی هم با مجلس داشته است.

نایب رئیس مجلس گفت: پیش از مدیریت دکتر ابوالقاسمی سازمان انتقال خون سازمانی نیازمند و پرمشکل بود ولی امروز این سازمان خودکفا شده است و نمره 20 حق این سازمان است.

امیدوار رضایی تصریح کرد: ای کاش وزارت بهداشت قبل از انتصاب آقای ابوالقاسمی به عنوان رئیس دانشگاه شهید بهشتی جانشین وی را منصوب می کرد. همچنین تجربیات قبلی به مدیر فعلی منتقل می شد ولی متاسفانه سازمان انتقال خون دو ماه مدیر نداشت.