جای خالی بازیکنان بومی در فوتبال تبریز/ باشگاه ها توجه نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد صبحی بعد از پیروزی برابر تیم استقلال اهواز گفت: حداقل شش بازیکن تیم امید می توانند سالهای آینده در تیم بزرگسالان توپ بزنند و این امر یک اتفاق مبارک در یک باشگاه می تواند باشد چون با این کار هم در هزینه ها صرفه جویی می گردد و هم تیم به طرف بومی گرایی سوق داده می شود.

وی افزود: من از کادر فنی تیم ملی خواهش می کنم بازهای شهرداری را با دقت بیشتری ببینند زیرا این تیم چند بازیکن خوب در حد تیم ملی دارد.

صبحی ادامه داد: تیم شهرداری خوشبختانه از لحاظ فنی در سطح خوبی قرار داشته و بازیکنان ما خوشبختانه اهمیت مسابقات را به خوبی درک کرده اند و اگر کمی شانس هم با تیم یار بود می بایست حداقل 16 امتیاز بدست می آوردیم.

وی اظهار داشت: بدون اغراق باید بگویم شهرداری یکی از مدعیان قهرمانیست و با بازیکنان مستعدی که در اختیارمان است توان آن را داریم تا نشان دهیم فوتبال تبریز از چه پشتوانه های بزرگی برخوردار است.

سرمربی تیم فوتبال امید شهرداری تبریز تصریح کرد: در جلسه اخیرآکادمی فوتبال آقای محمدنبی، دبیر کل فدراسیون از فعالیتهای باشگاه شهرداری در تیمهای پایه تمجید کرد این مسئله نشان می دهد این مسئله نشان می دهد کار بر روی تیمهای پایه برای فدراسیون فوتبال نیز ارزشمند است.

صبحی در خصوص بازی هفته آینده خود برابر تیم فولاد خوزستان گفت: این بازی که در هجدهم آذرماه در اهواز برگزار خواهد شد یکی از سختترین بازیهای شهرداری در لیگ برتر خواهدبود زیرا که تیمهای خوزستانی از نظر فنی و تکنیکی در سطح بسیار بالایی قرار دارند اما شهرداری همچون همیشه برای کسب حداکثر امتیاز به خوزستان می رود.

شایان ذکر است مسابقات لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور در یک گروه 13 تیمی برگزار می شود و تیم امید شهرداری با کسب 11 امتیاز از شش بازی بعد از سپاهان 12 امتیازی در رده دوم قرار گرفته است؛ گسترش فولاد و ماشین سازی دیگر تیمهای تبریزی حاضر در لیگ برتر نیز به ترتیب در رده هفتم و یازدهم قرار این بازها قرار گرفته اند.