عدم شناسایی کارگران ساختمانی مهمترین مشکل ماست

فرشید امیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آموزش های کارگران ساختمانی باید در سطح جامعه توسعه پیدا کند و در کل باید به این امر توجه داشته باشیم که هر فردی در هر صنفی باید مهارتهای روز مربوط به رشته خود را بداند.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه تاکید کرد: اگر فرد اقدام به یادگیری آموزشهای به روز نکند، شخصی عقب مانده محسوب می شود نمی تواند در کار خود موفق شود.

امیری افزود: شناسایی نشدن کارگران ساختمانی، یکی از مشکلات ما در بخش برنامه ریزی برای آموزش و مهارت فنی آنها است و مهمترین هدفی که ما در رابطه با کارگران ساختمانی دنبال می کنیم شاید قبل از آموزش، شناسایی فعالان این گروه است بنابراین از کارگران در صنعت ساختمان دعوت می شود که در این راه ما یاری کنند.

وی با اشاره به اینکه آموزش کارگران ساختمانی باعث رونق در بازار کار می شود، تاکید کرد: در صورتی که شرکتهای پیمانکاری و یا شبکه های پیمانکاری فرعی به معنای درست فعالیت داشته باشند، کارفرماها می توانند به راحتی و بر حسب نیاز خود به این مراکز مراجعه و کارگران ساختمانی آموزش دیده مرتبط با کار خود را تامین کند.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه با اشاره به اینکه هم اکنون در کشور تنها در یکی دو استان، این مهم در حال کار و اجرا هستند، گفت: اگر بتوانیم شبکه پیمانکاران را ایجاد کنیم، بی شک مشکل کار ما در حوزه ساختمان حل خواهد شد.

امیری تصریح کرد: طرح آموزش مهارت کارگران ساختمانی در اواخر سال 87 در کرمانشاه کلید خورده است.

وی تاکید کرد: قبل از آموزش بایستی تعیین صلاحیت افراد انجام شود تا بتوان برای آموزش آنها برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه گفت: تا به امروز 30 هزار نفر در کرمانشاه تعیین صلاحیت شده اند و آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.

امیری گفت: این آموزشها در قالب طرحی است که کارگران ساختمانی با فراگیری مهارتهای فنی، بیمه می شوند و تحت مزایای بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه مدارک فنی و حرفه ای این گروه تا 5 سال اعتبار دارد، تاکید کرد: این مدارک بعد از 5 سال باید دوباره تمدید شده تا پرونده بیمه شخص با مشکل خاصی روبرو نشود.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه افزود: تمامی مراکز فنی و حرفه ای در شهرستانهای استان و مرکز شماره یک فنی و حرفه ای کرمانشاه کار آموزش به کارگران ساختمانی را در دستور کار دارند.

امیری در پایان افزود: همه حرفه های صنعت ساختمانی در زیرگروه های نقاشی، سفت کاری، بتن سازی، لوله کشی، جوشکاری در این مراکز آموزش داده می شوند.