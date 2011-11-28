سکه طرح جدید 630 هزار تومان شد/ نزول نرخ دلار به 1363 تومان

به گزارش خبرنگار مهر ، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز در بازار645 هزار تومان، طرح جدید 630 هزار تومان، نیم سکه 304 هزار تومان، ربع سکه 153 هزار تومان و گرمی 80 هزار تومان است.

این نرخها دیروز به ترتیب 635 هزار تومان، 625 هزار تومان، 302 هزار تومان، 152 هزار تومان و80 هزار تومان بود.

بانک مرکزی نرخ هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید را امروز برای عرضه در شعب بانکی 598 هزار تومان، نیم سکه را 289 هزار و 120 تومان، ربع سکه را 145 هزار و 80 تومان و گرمی را 75 هزار و 920 تومان تعیین کرد.

این قیمتها دیروز به ترتیب 618 هزار و 800 تومان، 299 هزار و 520 تومان، 150 هزار و 280 تومان و 79 هزار و 40 تومان بود.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1717 تومان و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 56 هزار و 30 تومان است.

صرافان بازار تهران قیمت هر دلار آزاد را امروز 1363 تومان و یورو را 1827 تومان اعلام کردند، این نرخها دیروز به ترتیب 1370 تومان و هر یورو 1829 تومان بود.

بانک مرکزی قیمت رسمی دلار را امروز با روندی کاهشی 1088 تومان و هر یورو را با روندی افزایشی 1445 تومان تعیین کرد.