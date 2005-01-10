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۲۱ دی ۱۳۸۳، ۱۳:۱۳

دكتر نيكنام در گفت و گو با مهر :

بودجه سال 84 تورم زاست

بودجه سال 84 تورم زاست

عضوهيات علمي دانشگاه تهران گفت: بودجه سال 1384 برمبناي بودجه سال گذشته بوده و تورم زاست.

دكتر رحمت الله نيكنام در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اشاره به تقديم لايحه بودجه 84 از سوي رييس جمهوري به مجلس گفت: در اين بودجه همان مخارج و درآمدهايي كه درسال جاري محقق نشد پيش بيني شده و قطعا اين درآمدها نيز در سال آينده محقق نمي شود. 
وي با تاكيد براين كه بودجه سال 84 به هيچ وجه موجب كاهش تورم در كشور نخواهد شد، بيان كرد: هم اكنون در بودجه سال 84 پيش بيني شده كه نرخ تورم در حدود 13 تا 14 درصدي باشد و خود همين تورم دو رقمي مانع از تحقق ديگر برنامه ها در اين بودجه خواهد شد.
نيكنام پيش بيني كرد: باتوجه به بودجه 154 هزار ميليارد توماني سال 84 و ارقام پيش بيني شده در آن، ميزان نرخ تورم در سال آينده 18 درصد برآورد مي شود.
اين استاد دانشگاه تهران ، افزايش بودجه شركت هاي دولتي نسبت به سال گذشته را موجب ايجاد تورم در كشور دانست و تصريح كرد: درحالي اين كار صورت گرفته كه سال به سال زيان شركت هاي دولتي افزايش مي يابد و هيچ فكري نيز از سوي دولت به آن نمي شود.
وي در ادامه با بيان اين كه ماهيت بودجه سال آينده با امسال تفاوتي با همديگر ندارند، اظهار كرد: با نرخ تورم پيش بيني شده بين 13 تا 14 درصد، ميزان رشد اقتصادي در سال آينده در حدود 6 درصد نخواهد بود. به عبارت ديگر با نرخ تورم حدود 14 درصد موفقيتي در افزايش رشد اقتصادي در سال آينده بدست نمي آيد.

 

کد مطلب 147166

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