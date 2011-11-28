2200 بیمار خاص در همدان زیر پوشش بیمه خدمات درمانی هستند

عباس جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد 767 نفر بیمار کلیوی، 364 نفر بیمار هموفیلی، 103 نفر بیمار تالاسمی و 486 نفر بیمار مبتلا به ام‌ اس هستند.

جمشیدی با بیان اینکه 75 درصد جمعیت استان همدان زیر پوشش خدمات بیمه خدمات درمانی هستند، افزود: هزینه‌های درمانی بیماران استان همدان در سال گذشته، 54 میلیارد تومان بوده است که 27 میلیارد تومان آن توسط بیمه شدگان و بقیه هزینه‌ها توسط دولت تأمین شده است.

عباس جمشیدی با اشاره به تصویب قانون بیمه خدمات درمانی از سال 1373 گفت: یک میلیون و 101 هزار و 558 نفر در استان همدان تحت پوشش خدمات درمانی هستند.

جمشیدی اظهار داشت: از این تعداد 151 هزار و 299 نفر در صندوق کارکنان دولت، 47 هزار و 483 نفر در صندوق بیمه ایرانیان، 828 هزار و 516 نفر در صندوق روستایی و 74 هزار و 214 نفر در صندوق سایر اقشار بیمه خدمات درمانی شده‌اند.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان همدان با اشاره به وجود 137 مرکز بهداشتی- درمانی طرف قرارداد با بیمه خدمات درمانی گفت: در این مراکز 177 پزشک و 160 ماما مشغول انجام وظیفه هستند.

270 قلم دارو زیر پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دارد

جمشیدی با بیان اینکه 270 قلم دارو زیر پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دارد، اظهار داشت: در سال 89 مراجعه سرپایی بیمه شدگان به مراکز سرپایی دو میلیون و 248 هزار نفر و مراجعه بستری بیمه شدگان به بیمارستان‌های طرف قرارداد 92 هزار و 309 مورد بوده است که 56 هزار و 667 مورد آن روستایی بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 812 مؤسسه در استان همدان طرف قرارداد این بیمه هستند که شامل 20 بیمارستان، سه مرکز جراحی محدود، 26 درمانگاه، 25 مرکز توانبخشی، 26 مرکز پرتوپزشکی، 41 آزمایشگاه، 143 داروخانه، 55 دندانپزشک و 220 پزشک عمومی است.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان همدان اضافه کرد: در بستری بیمار در بیمارستان‌های خصوصی طرف قرارداد، 90 درصد کل هزینه‌های دولتی به عهده بیمه و مابقی به عهده بیمار است.

جمشیدی گفت: حق سرانه بیمه در سال جاری پنج درصد حقوق دریافتی کارمندان و هزینه هر پرونده بستری برای اداره کل به طور میانگین 315 هزار تومان است.