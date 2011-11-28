به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر خبازها در همایش تدوین راهبردهای بازنگری و اصلاح قانون تامین اجتماعی که روز دوشنبه برگزار شد افزود: در حال حاضر بیش از 32 میلیون نفر بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعیند و از خدمات آن بهره مند می‌شوند.

وی گفت: سرانه درمان بازنشستگان که 2 هزار و 300 تومان است به آنها داده نمی‌شود و همچنین عدم اجرای قانون الزام باعث شده که به سمت اجرایی شدن بیمه تکمیلی برای بازنشستگان حرکت کنیم.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی سازمانی خصوصی است، گفت: این سازمان تحت نظارت دولت است و نه دخالت آن.

وی در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت:‌از سال 88 تا به امروز تلاش زیادی برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام داده‌ایم که رئیس جمهور نیز با این امر موافق بوده اما این قانون برای بازنشستگان لشگری و کشوری انجام شده و فقط برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی نشده است.

خبازها تاکید کرد: قانون همسان سازی مغایرتهایی با بند 39 قانون بودجه و مصوبه دولت داشته به همین دلیل مکاتبات لازم برای رفع این مشکل را انجام داده‌ایم که امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد.

وی گفت: فرد بازنشسته با ماهی 400 هزار تومان حقوق پاسخگوی تامین حداقل هزینه های زندگی خود نیز نیست بنابراین اجرای قانون همسان سازی برای رفع مشکلات این قشر از افراد جامعه بسیار ضروری است.

وی در مورد حقوق بازنشستگان نیز گفت: انتظار ما این است که مستمری این افراد براساس نرخ واقعی تورم باشد در حالی که متاسفانه طی دو سال اخیر تورم برای تعیین حقوق این افراد در نظر گرفته نشد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی خواستار در نظر گرفتن حق اولاد و حق همسر برای بازنشستگان شد و گفت: با مدیریت جدید سازمان تامین اجتماعی درآمدهای این سازمان نسبت به سال گذشته 1.5 برابر شده است و این نشان دهنده فعالتر شدن شرکت های زیرمجموعه سازمان است.

خبازها در مورد عیدی بازنشستگان نیز افزود: خواستار این هستیم که بازنشستگان نیز همانند سایر کارگران حداقل عیدی را دریافت کنند.