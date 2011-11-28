قرار نیست جواب برگه های آزمایش فارسی نوشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید مهدوی روز دوشنبه در نشست خبری با موضوع "برنامه آزمایشگاههای بیمار محور"، افزود: فارسی سازی ارائه خدمات خدمات آزمایشگاهی، یکی از مباحثی است که در وزارت بهداشت دنبال می شود.

وی با تاکید بر اینکه بیمار نیاز دارد به یک سری از اطلاعات اولیه دسترسی داشته باشد، تصریح کرد: البته تفسیر جواب آزمایش جزو حقوق اصلی پزشکان است که باید به رسمیت شناخته شود، چون نظر وزارت بهداشت از طرح این موضوع، خوددرمانی بیمار نیست.

مهدوی از آماده سازی 5 هزار سایت اختصاصی برای آزمایشگاههای تشخیص پزشکی تا دهه فجر امسال خبر داد و افزود: مردم می توانند با مراجعه به این سایتها، از اطلاعات پزشکی در زمینه جوابهای آزمایشگاهی مطلع شوند. همچنین از طریق این سایت می توانند، آزمایشگاه مورد نظر خود را انتخاب کنند.

مدیر کل آزمایشگاههای مرجع سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: آزمایشگاهها موظف شده اند مقدماتی را برای مراجعان تهیه کنند تا بتوانند از مفاهیم و اطلاعات پزشکی مطلع شوند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر فارسی نویسی جواب برگه های آزمایشگاهی، گفت: قرار نیست که جواب آزمایش فارسی نوشته شود. چون این موضوع کمکی به بیمار و پزشک نمی کند.

مهدوی افزود: از سوی دیگر، نزدیک به 2300 آزمایشگاه تشخیص طبی در بخش خصوصی وجود دارد که نرم افزارهای آنها توسط چند شرکت خصوصی تهیه می شود و امکان تغییر آنها در شرایط کنونی وجود ندارد.

مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: البته این طرح در قالب پرونده الکترونیک سلامت در وزارت بهداشت دنبال می شود که امیدواریم روزی برسد تا بتوانیم جواب آزمایشها را فارسی بنویسیم.

وی تاکید کرد: بنابراین، آنچه که تحت عنوان فارسی نویسی جواب برگه های آزمایشگاهی توسط رسانه ها مطرح است، درست نیست. بلکه می خواهیم اطلاعات مردم در مورد علم پزشکی افزایش یابد.

پیش از این محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اولین بار موضوع فارسی نویسی نسخه های پزشکی را مطرح کرده و از وزارت بهداشت خواسته بود که اجرای این طرح به طور جدی دنبال شود.