به گزارش خبرنگار، مهر دکتر حسن ابوالقاسمی روز دوشنبه در مراسم تودیع خود در محل برج میلاد خدمت در سازمان انتقال خون را بهترین نوع خدمت برای خلق خدا عنوان کرد و افزود: من هرگز فعالیت در این سازمان را فراموش نمی کنم و موفقیتی که امروز بدست آورده ام نتیجه تلاش تمامی کارکنان و مدیران این سازمان بوده و هنر من تنها شناسایی ظرفیت ها بوده است.

وی افزود: اختیارات کافی، جلب حمایت دولت ، تعامل با مجلس و انتقادپذیری رمز موفقیت در 6 سال فعالیت من بوده است که باید از دکتر لنکرانی و دکتر دستجردی وزرای بهداشت دولت نهم و دهم به دلیل عضویت رئیس سازمان انتقال خون در شورای معاونین وزارت بهداشت تشکر کنم که اقدام آنها وزنه سازمان را بالا برد.

رئیس اسبق سازمان انتقال خون کشور با اشاره به برخی از حرف و سخن ها در دوران مدیریتش گفت: نامه ها و حرف ها را تحمل کردم ولی هیچگاه وقتم را صرف این گونه کارها نکردم. مدیریت زمانی تعالی می یابد که از مجموعه انتقاد کند ما یک روز در میان با برخی معاونان بر سر مسائل دعوا داشتیم و همین موجب پیشرفت شد.

دکتر ابوالقاسمی تولید سالانه 500 هزار لیتر پلاسما، اهدای صد درصدی داوطلبان و موفقیت انتقال خون ایران در سطح منطقه را از مهمترین دستاوردهای دوران مدیریتش عنوان کرد و افزود: قرارداد پالایشگاه خون منعقد شده و تجهیزات آن تا 6 ماه آینده وارد کشور می شود ولی باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد و نباید انتقال خون را تنها در دست دولت محدود کرد.

وی گفت:چهار هزار نیروی خدمتگزار در سازمان انتقال خون افزایش نیافت اما با همین تعداد نیرو بهره وری چندین برابر شد.