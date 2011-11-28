قطع درختان باغ قلهک یک مسئله شهری است

به گزارش خبرنگارمهر، سید محمد هادی ایازی روز دوشنبه با حضور در مرکز نظارت همگانی 1888 در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سفارت انگلستان باید پایبند قوانین کشور ما باشد، گفت: موضوع قطع درختان باغ قلهک وجهه سیاسی ندارد و یک مسئله شهری است و از آنجا که تعداد درختان قطع شده در این سفارتخانه قابل توجه بوده این پرونده برابر نظرات کارشناسی کامل شده و هم اکنون در مرجع قضایی در حال رسیدگی است.

مسئولیت مستقیم آسیبهای اجتماعی با شهرداری نیست

وی با اشاره به دیداریهای مردمی در سامانه 1888 گفت: بسیاری از مباحثی که مطرح می شود پیرامون مسائل آسیبهای اجتماعی و بهره گیری از فضاهای ورزشی شهرداری است که در بحث آسیبهای اجتماعی مسئولیت اصلی با شهرداری تهران نیست اما در این مورد شهرداری اقدامات مطلوبی به انجام رسانده است.

سند جعلی باغ قلهک به شهرداری مربوط نمی شود

ایازی در پاسخ به این سئوال که زمین سفارت انگلیس سندی جعلی داشته و آیا شهرداری پیش بینی کرده تا این باغ را پس بگیرد، گفت: آن چیزی که متوجه شهرداری تهران می شود، پرونده مربوط به قطع درختان قلهک است که این پرونده برابر با نظرات کارشناسی کامل شده و به مرجع قضایی ارائه شده است.

وی ادامه داد: زمین و اینکه این سند جعلی است یا نه موضوع شهرداری نیست و به وزارت امور خارجه و سازمان ثبت اسناد مربوط می شود که آنها باید در این رابطه رسیدگیهای لازم را به عمل آورند.

ارجاع حکم کمیسیون ماده 7 به وزارت امور خارجه

ایازی در پاسخ به این سئوال که هم اکنون وضعیت رسیدگی این پرونده در چه حالی است و آیا شهرداری برای حفظ درختان باقی مانده باغ قلهک چه اقداماتی در نظر گرفته و آیا قرار است این سفارتخانه جریمه ای را برای قطع و سوزاندن درختان به شهرداری بپردازد، گفت: سفارت انگلستان باید پایبند قوانین کشور ما باشد و چنانچه به تعهدات خود پایبند نباشد مراتب اعتراض ما به وزارت خارجه و مراجع قضایی اعلام می شود که در مورد قطع درختان باغ قلهک این اقدام صورت گرفت.

وی با بیان اینکه نتیجه کمیسیون ماده 7 هم به وزارت خارجه و هم به مراجع قضایی ارجاع داده شده است، افزود: هم اکنون پرونده در مرجع قضایی در حال رسیدگی بوده و همانطور که اگر شهروندی تخلف کند باید پاسخگو باشد، افرادی که مهمان ما هستند و در حال حاضر در تهران به سر می برند نیز باید مقید به اجرای قوانین این کشور باشند.

سخنگوی شهردار تهران اضافه کرد: باید بر اساس رسیدگی مرجع قضایی وجهی توسط سفارت انگلیس جهت قطع و سوزاندن درختان باغ قلهک به شهرداری تهران داده شود که این وجه ظرف دو ماه پس از اعلام حکم قضایی باید پرداخت شود.

احداث سرای قران تا 4 سال آینده

وی پیرامون وضعیت احداث تهران سرای قرآن نیز اظهار کرد: امیدواریم امسال شورای شهر اعتبارات خوبی برای اجرای این پروژه به تصویب برساند تا ظرف 4 سال تهران سرای قرآن به بهره برداری برسد.