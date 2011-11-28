ترجمه ادبیات پایداری برای جهان/ ادبیات دفاع مقدس تنها خاطره نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بهمن اکبری مشاور معاون پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات در نشست علمی نهضت ترجمه، اندیشه جهانی بسیج و بیداری اسلامی که پیش از ظهر امروز دوشنبه 7 آذر ماه برگزار شد اظهار داشت: در این نشست نسبت یابی میان سه مفهوم بیداری اسلامی، چیستی و چرایی آن و نهضت ترجمه به عنوان یک اقدام راهبردی و گسترش اندیشه جهانی بسیج به عنوان یک محتوا دنبال می شود.

وی افزود: انقلاب زائیده اندیشه عاشورا بود و بسیج خاستگاهی به جز قیام سیدالشهدا ندارد. باید ببینیم در قبال این حرکت بیداری چه وظیفه ای داریم و تعهدات انقلابی و اسلامی خود را در قبال این حرکت بزرگ معین و مشخص کنیم، از این رو سخنرانیهای نشست علمی و تخصصی امروز این اهداف را دنبال می کند.

سرهنگ عباس زاده فرمانده مرکز مقاومت بسیج سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این نشست گفت: هفته بسیج متعلق به همه مردم است چرا که در این نهاد مردمی همه اقشار از اصناف مختلف، با ذائقه های مختلف با هدف خدمت به اسلام، نظام و انقلاب حضور دارند. به جهت اقتداری که داریم و وجه تمایز ما با استکبار جهانی، ارتباطی که ما با مردم و مخاطبین خود در عرصه بین الملل ایجاد می کنیم ماندگار و جاودانه است.

وی با اشاره به اشتیاق مردم نسبت به بسیج، اندیشه های امام راحل و اقتدار معنوی و فرهنگی ایران در سالهایی که از انقلاب گذشته، گفت: بسیاری از تحرکات جهانی امروز متأثر از انقلاب اسلامی ایران است، اگر غیر این بود اینقدر با ما مقابله نمی شد. اگر این خیزشها تأثیری از ایران نداشت مقابله ها به این نحو صورت نمی گرفت، از این رو همه باید در جهت هم افزایی هم حرکت کنیم.

عباس زاده با تأکید بر این که وضعیت ابزار و امکانات ما محدود است گفت: باید تلاش کنیم این ابزار را به مثابه سلاح برای هدف قرار دهیم و آن را به سمتی هدایت کنیم که این بیداری های اسلامی شعله ورتر شوند تا این تفکر اسلامی در جهان در قالب حکومتها جامه عمل بپوشد.

سرهنگ حسن رسولی منفرد معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس نیز طی اظهارات خود در رابطه با آسیب شناسی نضهت ترجمه برای انتشار اندیشه بسیج در جهان اظهار داشت: از ابتدای انقلاب که جوانان وارد عرصه شدند در زمینه های سیاسی مدیریتی تحصیلاتی نبود، با فرمان امام وارد عرصه شدند و با آموزش اندک بلافاصله به اهداف رشد خود دست یافتیم. در زمانی که جنگ شروع شد، کوچکترین حرکت دیپلماسی بین المللی نداشتیم، اما دشمن از قبلها با گزارشهای دروغین و متعدد چنان سازمان ملل را آماده کرده بود که وقتی جنگ شروع شد اولین قطعنامه در روز شش مهر ماه و دومین قطعنامه پس از آزادی خرمشهر صادر شد و جامعه بین الملل در سکوت معنا دار مطلقی فرو رفته بود.

وی اضافه کرد: در زمانی که درگیر جنگ بودیم، شاعران، نویسندگان، نمایشنامه نویسان و فیلمسازان فعالیتهای بسیاری انجام دادند که تأثیرگذار بود و اقدامات فراوانی پس از آن انجام شد. در بخش فارسی و داخلی از آمار کتابهای منتشر شده در کشور به جز آموزشی و کمک آموزشی، سهم کتاب دفاع مقدس در این میان هفت دهم درصد بوده است و این مسئله همین امروز هم مشاهده می شود.

سرهنگ رسولی منفرد یادآور شد: این میزان اندک سهم کتاب دفاع مقدس مورد آنالیز قرار گرفت و مشخص شد که شعر و داستان دفاع مقدس در مقابل سایر مقولات بیشتر بود، اما در این میان سهم پژوهش بسیار ناچیز است. اگر امروز بررسی شود مشخص می شود که کتابهایی پژوهشی که درباره جنگ و ایران و عراق در کشورهای دیگر منتشر می شود بسیار بیشتر است. در بخش ترجمه نیز به قدری فعالیتها اندک بوده که قابل بیان نیست.

رسولی منفرد با اشاره به نکاتی که باید در نهضت ترجمه ادبیات دفاع مقدس مورد تأکید قرار گیرند گفت: انتخاب موضوع یا عنوان کتاب با جامعه هدف ترجمه، ترجمه تحت الفظی و معادل سازی ، کمبود آثار پژوهشی دفاع مقدس، ضعف در انتشار آثار در جامعه کشورهای هدف، ضعف رایزنان فرهنگی در جلب و جذب ناشران خارجی برای انتشار آثار نکات ضروری است. ضمن اینکه جریان ترجمه باید دو طرفه باشد اما بیشتر یک طرفه است، طرح جلد کتابها باید با ذائقه کشورهای هدف سازگاری داشته باشد، سند چاپ برای عرضه بین المللی ، عدم بهره گیری از کارگروه های ترجمه، انجام کارهای موازی که موجب خنثی شدن فعالیتها می شود از جمله نکاتی است که باید به شدت به آن توجه کرد.

وی مطالعه پیش از ترجمه را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: هر اثری از دفاع مقدس را باید با هوشمندی برای کشورهای هدف انتخاب کرد. عدم ساختار سازمانی در موضوع ترجمه در سازمانهای دولتی و نهادها از جمله ضعفهای این عرصه محسوب می شود.

دکتر منصور اعتصامی مشاور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به جمله یک اندیشمند و جنگ شناس فرانسوی جمله درباره سربازان ایران که گفته است اولین بار است که در طول تاریخ جنگها سربازانی را می بینیم که سرخود را می بندند، اول با خودشان می جنگند ، بعد با دشمنانشان در آن سوی خاکریزها با خواندن اشعاری طنز، مسئله ارزشهای پنهان را در قالب طنز برای انتقال به نسل جوان مورد تأکید قرار داد.

دکتر اعتصامی گفت: از سال 1368 تا سال 1376 شکاف نسلی بین فضاها حاکم شد. سه انفجار ایجاد شد که می توانست فرصت باشد، مورد نخست انفجار جمعیت بود که حاصل سیاستهای سالهای 61 تا 68 بود، مورد دوم انفجار اطلاعات بود و از دوره سازندگی به بعد انفجار توقعات و وعده ها رخ داد و تفکر لیبرال دموکراسی وارد نظام مدیریتی ما شد.

وی در اظهارات خود با اشاره به شیوه به تصویر کشیدن نمادها در صدا و سیما و نمونه استفاده از چادر برای افرادی کم سواد و اقشار پایین جامعه گفت: امروز غرب با مصرف گرایی دچار چالش شده است. مدل مسالمت آمیز انقلاب اسلامی و تکرار آن در مصر و بیداری اسلامی منطقه صورت گرفته است.

دکتر اعتصامی یادآور شد: باید پیش از فکر کردن به نهضت ترجمه ادبیات پایداری به داد ملت رسید، فرزندان ما چقدر با این ادبیات پایداری و فرهنگ آشناهستند، چقدر می توانند خود را با آنچه رخ داده تطبیق دهند. مناسبات بسیج در گامها و حرکات ما نمایان است. اگر اینها را در رفتار خود نشان دهیم می توانیم آنها را با ادبیات دوران جنگ آشنا کنیم. چرا که بزرگترین توصیه علمای ما این است که "خود را باش".

مشاور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر اینکه تولید خاطره در عرصه ادبیات دفاع مقدس و پایداری کفایت نمی کند گفت: هفته بسیج را بهانه نکنیم، در مناسبات رفتار خود این مسائل را مورد توجه قرار دهیم. وقتی فکر منسجم داشته باشیم می توانیم به جهان الگو دهیم.