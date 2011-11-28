12 اثر جشنواره مناطق به جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری 6 جشنواره منطقه‌ای، 12 اثر برای حضور در سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شدند. با پایان 6 جشنواره منطقه‌ای یزد، زنجان، هرمزگان، البرز، گیلان و کردستان که با حمایت مرکز هنرهای نمایشی برگزار شد 12 اثر برگزیده این جشنواره‌ها برای حضور در سی‌امین جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند.

این آثار پس از بررسی کمیته انتخاب آثار جشنواره برای حضور در جشنواه تئاتر فجر برگزیده شدند. بر اساس اعلام امور استان‌های مرکز هنرهای نمایشی، آثار معرفی شده جشنواره تئاتر مناطق به این شرح است:

"پنهان پشت دیوارهای این خانه" به نویسندگی و کارگردانی عباس کریمی از شهر بجنورد استان خراسان شمالی،"چند برش کوچک از کیک تولد الیاس" به نویسندگی و کارگردانی مسعود هاشمی‌نژاد از شهر هشتگرد استان البرز، "چاقوی دم کرده شب" به نویسندگی رضا گشتاسب و کارگردانی رضا کرمی‌زاده از شهر یاسوج استان کهکیلویه و بویراحمد،"اعترافی در مورد زنان" نوشته محمدامیر یاراحمدی و کارگردانی رامین رخ فروز از شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان.

"آوازی نرم برای جهان" به نویسندگی و کارگردانی فریدون ولایی از شهر مراغه استان آذربایجان شرقی،"خطوط خاطر" به نویسندگی و کارگردانی محمد قاسمی از شهر ملایر استان همدان،"ملکه موریانه" نوشته صحرا رمضانیان و کارگردانی فرزانه سلحشور و مهسا آبیزاز شهر مشهد استان خراسان رضوی،"اتوبوس" به نویسندگی و کارگردانی حسین ابراهیمی از شهر فردوس استان خراسان جنوبی.

"بگو نقطه سر خط" نوشته ناتاشا محرم‌زاده و کارگردانی حسین سرپرست از شهر رشت استان گیلان،"یکدوم" نوشته مرتضی شاه کرم و کارگردانی محسن افشار از شهر تهران استان تهران، "مرگ کسب و کار من است" نوشته صحرا رمضانیان و کارگردانی محمدرضا درند و سعید زندی از شهر کرمانشاه استان کرمانشاه، "مکبث بروایت مردم کوچه و بازار" به نویسندگی و کارگردانی افق ایرجی از شهر اراک استان مرکزی.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از تاریخ 5 تا 22 بهمن سال جاری به دبیری رحمت امینی برگزار می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره تئاتر فجر www.fitf.ir مراجعه کنید.