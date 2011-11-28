مقرارت عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر مقررات عمومی مندرج در فراخوان این دوره جشنواره را به این شرح منتشر کرد:

-1 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند هر تعداد فیلمی را که مایل باشند به دبیرخانه جشنواره ارائه دهند.

-2 نهادها، سازمان های دولتی و تهیه کنندگان بخش خصوصی که مایلند فیلم های خود را در قسمت های مختلف جشنواره شرکت دهند، ضروری است نکات زیر را رعایت کنند:

2) -1 فرم درخواست شرکت در جشنواره را تکمیل کرده تا تاریخ 30 آذر ماه 1390 به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند. این امر به منزله قبول کامل مقررات و سایر ضوابط تولید و نمایش فیلم در ایران است.

2) -2 آخرین زمان تحویل نسخه نهایی فیلم ها برای بازبینی هیئت انتخاب 5 دی ماه 1390 می باشد.

-3 تعیین تاریخ و ساعت نمایش فیلم ها به عهده دبیرخانه جشنواره است.

3) -1 درصورت عدم ارائه کپی نهایی فیلم تا تاریـخ اعلام شده درجدول نمـایش، دبیرخانه جشنواره محق خواهد بود به احترام مخاطبین و خانواده سینما ، فیلم را از کلیه بخش های جشنـواره (اعم از داوری و نمایش عمومی) خارج کنند.

-4 پس از تحویل کپی فیلم به دبیرخانه امکان خارج کردن آن از جشنواره وجود ندارد.

-5 هیچ جایزه ای در بخش رقابتی به طور هم ارزش میان دو یا چند اثر تقسیم نمی شود.

-6 همه فیلم هایی که در بخش رقابتی به نمایش در می آیند، گواهی شرکت دریافت خواهند کرد.

-7 تمام فیلم های ارائه شده می بایست دارای پروانه ساخت باشند.

-8 نمایندگانی از ستاد جشنواره می توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت های مختلف انتخاب و داوری شرکت کنند.

-9 تفسیر و رفع ابهام از مقررات و اخذ تصمیم نهایی در باره موضوعات پیش بینی نشده به عهده شورای سیاست گذاری جشنواره است.

-10 دبیرخانه جشنواره از پذیرش آثاری که دوره گذشته مورد بازبینی هیئت انتخاب سینمای ایران قرارگرفته، معذوراست.

معاونت امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، سی امین دوره ی جشنواره ی بین المللی فیلم فجر را با رویکرد "اخلاق، آگاهی و امید" از تاریخ 12 لغایت 22 بهمن ماه 1390 برگزار می کند.

علاقمندان می توانند آثارشان را به دبیرخانه جشنواره به نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، باغ فردوس، خیابان توس، نبش کوچه دلبر، پلاک 13، طبقه دوم با کد پستی 1961744973 ارسال نمایند. ضمنا، شماره تماس های51 و 2274125 برای کسب اطلاعات بیشتر معرفی شده است.

سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر از روزهای 12 تا 22 بهمن ماه سال جاری در تهران و استان های مختلف کشور برگزار می شود.