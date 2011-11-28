میزان جرایم دیرکرد در برخی مناطق کرج بسیار بالاست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود دادگو با تاکید بر اجتناب و دوری از تخلف در حوزه های ساخت و ساز شهری، افزود: هر کس در این امور تخلف کند ملزم به پرداخت جریمه است.

وی در خصوص اعتقاد به اجرای پرداخت جریمه ها از سوی متخلفین، اذعان داشت: در قانون برای انجام هر گونه تخلفی جریمه ای در نظر گرفته شده است و افراد نیز ملزم به قبول آن هستند.

این مسئول با بیان اینکه، نوع تخلف در اخذ جریمه تاثیر نمی گذارد، اظهارداشت: همانگونه که افراد ملزم به پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی هستند، باید خود را در قبال پرداخت جرایم در نظر گرفته شده مبنی بر تخلفات ساختمان سازی متعهد و مسئول بدانند.

دادگو بیان کرد: شهروندانی که مطالبات شهرداری بابت محل جریمه های این سازمان را بعد از دو ماه پرداخت نکنند مشمول دو درصد جریمه دیرکرد می شوند که این قانون بر اساس مصوبه جدید شورای شهر به یک و نیم درصد کاهش یافت.

وی اداره شهر از سوی شهرداری را به صورت درآمد ،هزینه عنوان کرد و افزود: این مطالبات باید به سازمان بازگشت داده شود تا به تبع آن شهرداری نیز این مبالغ را در مبحث مدیریت شهری اعمال کند.

دادگو، تعدیل در میزان دو درصد جرایم دیرکرد ماده 100 را یادآور شد و افزود: شورای اسلامی شهر کرج با کاهش نیم درصدی جرایم دیرکرد موافقت دارد این درحالیست که حذف کامل این جرایم از نظر اعضای شورای شهر قابل قبول نیست.

وی تصریح کرد: اخذ جرایم دیرکرد کمیسیون ماده 100منافاتی با حقوق شهروندی ندارد ضمن آنکه مجموعه مدیریت شهری اعم از شهرداری و شورای اسلامی کرج از نهادهای مردمی هتستند که در نظر داشتیم منافع آنها از اولویت این نهادهای خدمت رسان است.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به افرادی که از پرداخت جرایم دیرکرد کمیسیون ماده 100 به شهرداری سرباز زده اند، گفت: پیگیری این جرایم از سوی مسئولان ذیربط به طور جدی پیگیری می شود.

دادگو با اشاره به آمار بالای جرایم دیرکرد در برخی مناطق، عنوان کرد: تنها در یکی از مناطق کرج میزان جریمه دیرکرد 10 تا 15میلیارد تومان است.



