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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۰

اهدای مستمر خون تا پایان امسال 48 درصد افزایش می‌یابد

اهدای مستمر خون تا پایان امسال 48 درصد افزایش می‌یابد

رئیس جدید سازمان انتقال خون، تامین خون سالم و کافی را دو برنامه این سازمان عنوان کرد و افزود: تا پایان سال 90 تلاش می‌کنیم میزان اهدای مستمر خون را به 48 درصد افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا توگه روز دوشنبه در مراسم معارفه خود با بیان اینکه تا پایان سال انتظار داریم میزان اهدای مستمر خون به 48 درصد افزایش یابد گفت: توجه ویژه به اهدا کنندگان خون باید سرلوحه کار سازمان قرار بگیرد و گسترش پایگاههای انتقال خون نیازمند تخصیص اعتبارات لازم و تامین منابع انسانی است.

وی افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر سازمان در زمینه های فنی رشد قابل توجهی داشته است ولی علم انتقال خون روز به روز در حال گسترش است و انتقال خون ایران هنوز از جایگاه اصلی خود در جهان فاصله دارد.

رئیس جدید سازمان انتقال خون گفت: در نظر داریم با اجرای "جی ام پی" در تمامی مراکز انتقال خون کشور از نظر کیفی فرایندهای سازمان را در بهترین شرایط قرار دهیم.

وی گفت: تلاش خواهیم کرد به موازات توجه به افزایش آمارهای اهدای خون با تقویت سازمانه هموویژلانس از کفایت خون و تامین خون و فرآورده های مورد نیاز مراکز درمانی اطمینان یابیم تا به سمتی پیش برویم که در صورت اعلام نیاز پزشک معالج بیمار ، خون و پلاکت اشعه دیده را ارائه کنیم.

کد مطلب 1471687

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