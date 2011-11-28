به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا توگه روز دوشنبه در مراسم معارفه خود با بیان اینکه تا پایان سال انتظار داریم میزان اهدای مستمر خون به 48 درصد افزایش یابد گفت: توجه ویژه به اهدا کنندگان خون باید سرلوحه کار سازمان قرار بگیرد و گسترش پایگاههای انتقال خون نیازمند تخصیص اعتبارات لازم و تامین منابع انسانی است.

وی افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر سازمان در زمینه های فنی رشد قابل توجهی داشته است ولی علم انتقال خون روز به روز در حال گسترش است و انتقال خون ایران هنوز از جایگاه اصلی خود در جهان فاصله دارد.

رئیس جدید سازمان انتقال خون گفت: در نظر داریم با اجرای "جی ام پی" در تمامی مراکز انتقال خون کشور از نظر کیفی فرایندهای سازمان را در بهترین شرایط قرار دهیم.

وی گفت: تلاش خواهیم کرد به موازات توجه به افزایش آمارهای اهدای خون با تقویت سازمانه هموویژلانس از کفایت خون و تامین خون و فرآورده های مورد نیاز مراکز درمانی اطمینان یابیم تا به سمتی پیش برویم که در صورت اعلام نیاز پزشک معالج بیمار ، خون و پلاکت اشعه دیده را ارائه کنیم.