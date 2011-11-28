اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم داوری دیدار تیم‌های فوتبال امید صبای قم و ماشین سازی تبریز در هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور مشخص شدند.



بر اساس اعلام برنامه فدراسیون فوتبال در حالی که دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و ماشین سازی تبریز از هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور امروز دوشنبه هفتم آذرماه در مجموعه ورزشی وحدت اسکو تبریز برگزار می‌شود، این مسابقه را علی احمدی به عنوان داور وسط، حمید حیدری به عنوان کمک داور اول و جعفر ایوار به عنوان کمک داور دوم سوت خواهند زد دیداری که چهارمین بازی خارج از خانه امید های صبای قم محسوب می شود.



دیدارهای هفته هفتم از دور رفت این دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از روز شنبه این هفته آغاز شده است و صبای قم از ساعت 14 امروز در جدالی حساس به مصاف تیم امید ماشین سازی تبریز می‌رود.



معرفی داوران مسابقه جهش ترابری قم و پتروشیمی بندر امام



کمیته داوران فدراسیون بسکتبال اسامی داوران دیدار تیم‌های بسکتبال جهش ترابری قم و پتروشیمی بندر امام در هفته نهم لیگ بر‌تر را معرفی کرد.



کمیته داوران فدراسیون بسکتبال کشورمان در آستانه دیدارهای هفته نهم از دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور، اسامی داوران قضاوت کننده در دیدار تیم‌های بسکتبال جهش ترابری قم و پتروشیمی بندر امام را معرفی کرد.



بر این اساس قضاوت این مسابقه را محمدرضا صالحیان داور اول بر عهده دارد و علی نوروزیان نیز به عنوان داور دوم وی را یاری می کند، این در حالی است که رضا آذر افزا به عنوان سرداور انجام وظیفه خواهد کرد و جلال امجد به عنوان ناظر این مسابقه به شمار می‌رود.



نهمین هفته از دور رفت مرحله گروهی این دوره مسابقات لیگ بر‌تر بسکتبال باشگاه‌های کشور امروز با انجام شش مسابقه برگزار می‌شود که طی آن جهش ترابری قم قرار است در پنجمین دیدار خانگی خود از ساعت ۱۶ امروز به مصاف تیم پتروشیمی بندر امام برود.



در حال حاضر تیم بسکتبال جهش ترابری قم با کسب هشت امتیاز در مکان آخر یعنی رتبه دوازدهم جدول رده بندی رقابت‌های لیگ بر‌تر بسکتبال باشگاه‌های کشور ایستاده است و تیم پتروشیمی بندر امام با 14 امتیاز تیم رده سوم محسوب می شود.



جدال صبا و علم و ادب در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال



تیم فوتسال صبای قم در هفته پایانی از دور رفت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور به مصاف علم و ادب مشهد می رود.



برنامه هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال اعلام شد و بر اساس آن صبای قم از ساعت 16 روز پنجشنبه این هفته در دیداری خارج از خانه در سالن شهید بهشتی مشهد میهمان تیم علم و ادب این شهر خواهد بود در حالی که در سایر دیدارها به صورت همزمان شهید منصوری قرچک با فولاد ماهان اصفهان در سالن شهدای هفتم تیر قرچک مسابقه می دهد.



در دیگر بازی ها نیز در سالن شهید پور شریفی تبریز تیم گسترش فولاد تبریز میزبان راه ساری است و در سالن فجر ساوه تیم شهرداری ساوه از آخرین تیم جدول رده بندی یعنی دبیری تبریز پذیرایی می کند، پرسپولیس مقابل گیتی پسند اصفهان در سالن خورشید تهران بازی می کند و میثاق تهرانشرکت ملی حفاری ایران قرار میی گیرد، ضمن اینکه فیروز صفه اصفهان در خانه پذیرای لبنیات ارژن فارس خواهد بود.

