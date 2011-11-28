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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۴

جنگی خبر داد:

جشنواره پنبه در رشتخوار برگزار می شود

جشنواره پنبه در رشتخوار برگزار می شود

رشتخوار - خبرگزاری مهر: فرماندار رشتخوار از برگزاری جشنواره پنبه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم جنگی با اشاره به بارندگی های اخیر شهرستان میزان آن را 18 میلیمتر عنوان کرد و افزود: امید است با استمرار بارندگی ها و همچنین برگزاری جشنواره پنبه در شهرستان، زمینه رشد فعالیت های کشاورزی در رشتخوار فراهم شود.

وی با اشاره به تاکیدات استاندار مبنی بر لزوم استقرار ادارات در شهرستان ها اضافه کرد: با پیگیری های صورت گرفته ادارات تامین اجتماعی، بنیاد شهید و ثبت اسناد در شهرستان مستقر شده اند.

جنگی در بخش دیگری از سخنانش از همکاری مطلوب دستگاه های اجرایی شهرستان با ستاد سرشماری تقدیر کرد.

وی با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: برای آمادگی هرچه بیشتر برای برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم از مدتی پیش کمیته فن آوری اطلاعات، کمیته امنیتی، کمیته سیاسی و کارگروه تخلفات جرایم انتخاباتی در شهرستان تشکیل شده است.

کد مطلب 1471689

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