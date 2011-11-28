مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای یزد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این مرکز فعالیت خود را از امروز در دو رشته تعمیر و نگهداری خودرو و تعمیرات مکانیکی آغاز کرده است.

سرپرست فنی و حرفه ای استان یزد در مراسم آغاز به کار این مرکز اظهار داشت: 13 نفر در رشته تعمیر و نگهداری خودرو و 21 نفر در رشته تعمیرات مکانیکی ثبت نام قطعی شده و کلاسهای این دو رشته نیز به طور رسمی از امروز آغاز شد.

حبیب الله کارگر افزود: مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای آیت الله خامنه ای مجهز به کارگاه های آموزشی و تجهیزات مهارتی مطابق با تکنولوژی روز است و دوره ها به صورت پودمانی و ویژه برادران در این مرکز برگزار می شود.

وی ادامه داد: مراکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای با هدف ارتقای آموزشهای دانشگاهی در سطوح مهارتی و پیوند آموزشهای دانشگاهی با نیازهای بازار کار، در مراکز آموزش فنی و حرفه ای در راستای اجرای ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماموریتهای سازمان ملی مهارت و فناوری در خصوص ایجاد نظام جامع آموزش مهارت، ایجاد و راه اندازی شده است.