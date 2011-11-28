اولویت شهرداری زنجان جذب نیروهای متخصص است

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حبیبی افزود: بر اساس صدور و ابلاغ مجوزهای سراسری به منظور جذب نیروی متخصص در شهرداریها، یک مرحله آزمون استخدامی برای جذب نزدیک به 41 نفر کارشناس در رشتههای مختلف فنی، عمرانی و اداری- مالی در شهرداری زنجان برگزار میشود.
وی افزود: شهرداری زنجان به هیچ وجه در نوع گزینش و جذب افراد نقشی نداشته و صرفا آزمون استخدامی را وزارت کشور و استانداری برگزار میکند.
معاون اداری مالی شهردار زنجان با بیان اینکه بیشتر افرادی که در این آزمون جذب میشود دارای مدارک کارشناسی به بالا هستند، تصریح کرد: رویکرد شهرداری جذب افراد متخصص است.
حبیبی افزود: با این تعداد استخدام ضمن بهکارگیری از نیروهای جوان و با انگیزه در نظام اداری شهرداری، حرکتی برای اشتغال قشر جوان و تحصیل کرده در بدنه فنی، عمرانی و اداری مالی شهرداری فراهم شود.
حبیبی گفت: تمهیداتی اندیشیده شده است تا نیروهای کارگری موجود در شهرداری بازخرید خدمت شوند.
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