کاهش اعتماد بیش از حد به اتباع بیگانه در جامعه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در جمع قضات محاکم تجدیدنظر، حقوقی ، جزایی و محاکم انقلاب شهرکرمان با اشاره به اینکه متاسفانه نظارت در سطح بعضی دستگاههای اجرایی هنوز جدی گرفته نشده است گفت: این رویه آسیب ها و صدمات زیادی به عملکرد دستگاه و اعتماد عمومی وارد می آورد.

حجت الاسلام توکلی ادامه داد: یکی از وظائف قوه قضائیه نظارت بر حسن جریان امور است و در این راستا قضات حق دارند در مواردی که تخلفی در سطح دستگاه در حال پدیدار شدن است یا قانونی اجرا نمی شود موارد را کتبی یا شفاهی به مدیر آن دستگاه گوشزد کنند.

وی با اشاره به حضور تعدادی از قضات در کمیسیونهای مختلف دستگاههای اجرایی،گفت: حضور نماینده دستگاه قضایی باعث اعتبار کمیسیون و اتقان تصمیمات آن است.

این مسئول قضایی تاکید کرد: قضات عضو کمیسیونها با جدیت در موضوعات ورود کنند و بر مصوبات و تصمیمات نظارت کامل داشته باشند.

حجت الاسلام توکلی با اشاره به نزدیک شدن به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، زمان باقی مانده را مقطعی مهم و حساس توصیف کرد و گفت: باید تلاش و مراقبت کرد که با تصمیمات واقدامات مناسب، آرامش جامعه حفظ شود و زمینه برگزاری پرشور انتخابات فراهم شود.

این مقام قضایی موضوع حضور افاغنه را در کشور و استان کرمان را یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز اجتماعی برشمرد و تاکید کرد: بخشی از آسیب های ناشی از حضور افاغنه، به لحاظ اعتماد بیش از حد مردم به آنان است و دستگاههای مختلف باید با راهکارهای مناسب زمینه این اعتماد را در مردم کاهش دهند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به فرا رسیدن محرم و ایام شهادت حضرت امام حسین(ع) و یاران ایشان گفت: جهالت مردم در زمان امام حسین(ع) یکی از دلایل اصلی حادثه کربلا بود و مردم آن زمان نتوانستند به لحاظ هجمه تبلیغاتی علیه امام حسین(ع) به تشخیص صحیح و انتخاب دقیق دست پیدا کنند.

وی گفت: برداشتها و تشخیص شخصی مردم در سال 61 هجری آنان را از مواجهه عقلانی با توطئه های یزید بازداشت و فضا سازیهای مختلف امر را بر آنان مشتبه کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، کار صرف قضایی را زمینه ساز فرسودگی جسمی و روحی کارکنان برشمرد و تاکید کرد: ورزش، مطالعات غیر حقوقی، شرکت در محافل دینی و اخلاقی و بررسی و جستجوی پیشرفت ها و نوآوریهای امروز دنیا برای غلبه بر یکنواختی و گریز از آثار مخرب آن بسیار مؤثر است.