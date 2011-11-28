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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

22 بهمن جاری/

فاز دوم پروژه احمدآباد در مشهد افتتاح می شود

فاز دوم پروژه احمدآباد در مشهد افتتاح می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه یک مشهد از افتتاح فاز دوم پروژه احمدآباد در مشهد در صورت مساعد بودن شرایط آب هوا تا 22بهمن امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ایاز اظهار کرد: فاز اول این پروژه درمیدان ملک آباد به دلیل قرار گرفتن روی بام قطارشهری به صورت فناوری نوین باغ بام و با مصالح مناسب به اتمام رسید و اکنون محور احمد آباد تا ملک آباد به عنوان فاز دوم در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: ضلع شمالی و جنوبی این فاز به اتمام رسیده و در آیلند میانی تا کنون زیرسازی، نخاله برداری و خاکبرداری انجام شده است.

وی ادامه داد: این پروژه در پنج فاز طرح ریزی شده است که به ترتیب فازسوم تقاطع احمد آباد، فازچهارم حدفاصل تقاطع تا میدان تقی آباد و فاز پنجم میدان تقی آباد است.

شهردار منطقه یک با اشاره به اینکه دراجرای این پروژه از نظرات کارشناسان، مسئولان و مردم نیز استفاده کرده ایم، اظهارداشت: پروژه احمد آباد به طور کامل تا پایان سال 91 به اتمام خواهد رسید.

کد مطلب 1471695

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