فاز دوم پروژه احمدآباد در مشهد افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ایاز اظهار کرد: فاز اول این پروژه درمیدان ملک آباد به دلیل قرار گرفتن روی بام قطارشهری به صورت فناوری نوین باغ بام و با مصالح مناسب به اتمام رسید و اکنون محور احمد آباد تا ملک آباد به عنوان فاز دوم در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: ضلع شمالی و جنوبی این فاز به اتمام رسیده و در آیلند میانی تا کنون زیرسازی، نخاله برداری و خاکبرداری انجام شده است.

وی ادامه داد: این پروژه در پنج فاز طرح ریزی شده است که به ترتیب فازسوم تقاطع احمد آباد، فازچهارم حدفاصل تقاطع تا میدان تقی آباد و فاز پنجم میدان تقی آباد است.

شهردار منطقه یک با اشاره به اینکه دراجرای این پروژه از نظرات کارشناسان، مسئولان و مردم نیز استفاده کرده ایم، اظهارداشت: پروژه احمد آباد به طور کامل تا پایان سال 91 به اتمام خواهد رسید.