به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در حاشیه همایش امر به معروف و نهی از منکر که روز دوشنبه در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا وضعیت مدارس به ویژه خوابگاه‌های شبانه روزی دانش‌آموزان مناسب نیست، گفت: درست است و قبول دارم که وضعیت مناسب نیست اما 5 هزار و 700 مدرسه شبانه روزی داریم و ادعا نمی‌کنیم که همه اینها امکانات کافی دارند کما اینکه هیچکس در این کشور نمی‌تواند ادعا کند همه بخش‌ها و قسمت‌های مربوط به وی کامل است.

وی ادامه داد: امکانات خوابگاه‌های شبانه روز در حد اولیه هست ولی به هر حال نمی توانیم امکانات آنها را یکپارچه عوض کنیم. چرا که اینها اعتبار می‌خواهد و نظام هم دخل و خرج دارد.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه مدارس شبانه روزی جزو پرخرج‌ترین مدارس کشور هستند ادامه داد: ما وظیفه داریم که کمال پیگیری را برای رفع مشکلات و برنامه ریزی برای این مدارس داشته باشیم اما وضعیت کنونی در حد وسع ما است و اینکه تمام مدارس را یکجا تغییر دهیم چنین چیزی نیست چرا که اعتبارات محدود ما در بخش‌های مختلف تقسیم می‌شود.

وی به بیان اینکه همه جای آموزش و پرورش یکسان و همچون مدارس شبانه روزی هستند، تصریح کرد: کدام وزیر است که دوست نداشته باشد یک شبه دستور دهد تمام امکانات مدارس شبانه روزی عوض شود.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اما این حق نیست که از بین این 5 هزار و 700 مدرسه برگردیم و یک مدرسه با وضعیت نامناسب پیدا کنیم و عکس آن را بیاندازیم و بگوییم مدارس شبانه روزی این گونه است. البته من از وضعیت خوابگاه‌ها و مدارس شبانه روزی دفاع نمی‌کنم اما این خوابگاه‌ها از 32 سال پیش تا کنون بدین شکل اداره شده‌اند.

چندی پیش خبرگزاری مهر در گزارشی به وضعیت چند خوابگاه در استان‌های مرزی کرمانشاه و تبریز پرداخته بود.