به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین و آخرین هفته از دور رفت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، روزهای پایانی این هفته با انجام هفت مسابقه حساس برگزار می‌شود و طی آن صبای قم در غیاب مهره بازیکن اصلی خود برابر تیم علم و ادب مشهد به میدان می‌رود.



در حالی که تیم فوتسال صبای قم بعد از انجام دو بازی حساس با تیم های بالانشین منصوری قرچک و ماهان اصفهان در خانه خود، برای بازی در مشهد برابر تیم مدعی علم و ادب راهی این شهر می شود، سیدمهدی غیاثی باید در سعید تقی زاده ملی پوش خود تیمش را به میدان بفرستد.



این در حالی است که بعد از دو تساوی و یک باخت در مقابل تیم های اول تا سوم جدول رده بندی که به ترتیب صنایع گیتی پسند اصفهان، فولاد ماهان سپاهان اصفهان و شهید منصوری قرچک بودند، اکنون به دنبال نهمین برد این فصل است.



بر همین اساس شاگردان سیدمهدی غیاثی این روزها تمرینات خود را در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم جدی تر از گذشته پیگیری می کنند تا هفته پایانی نیم فصل نخست لیگ سیزدهم را با برتری مقابل علم و ادب پشت سر بگذارند.



با توجه به اینکه این هفته فولاد ماهان سپاهان اصفهان و شهید منصوری قرچک تیم های سوم و دوم جدول رده بندی باید در سالن شهدای هفتم تیر قرچک با یکدیگر مسابقه می دهند و احتمال باخت یکی از آنها و یا تساوی وجود دارد، صبا می تواند از این فرصت برای رسیدن به مکان دوم جدول بهره بگیرد.



حمید ذوالفقاری، محمدرضا دهقان نیز دو بازیکن صبا هستند که این روزها هنوز هم به سبب مصدومیت جزیی که در وجود خود احساس می کنند، به صورت کاملا جدی نمی‌توانند در هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر برای صبا به میدان بروند.



این دیدار در حالی پنجشنبه این هفته به میزبانی علم و ادب در شهر مشهد برگزار می‌شود که تیم فوتسال صبای قم با 13 امتیاز بیشتر نسبت به علم و ادب مشهد، در حال حاضر وضعیت مناسبی در جدول رده‌بندی دیدارهای دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور دارد ولی علم و ادب مشهد با 13 امتیاز در رده هفتم جدول ایستاده است.



تیم فوتسال صبای قم با وجود تلاش‌های بسیار زیاد بعد از هفته دهم، تنها توانسته است از دو دیدار مقابل حریفان خود تیم های ماهان و منصوری قرچک دو امتیاز کسب کند ولی با این حال در جدول رده‌بندی لیگ برتر از وضعیت مناسبی برخوردار است زیرا اختلافی پنج امتیازی با تیم اول، چهار امتیازی با تیم دوم و دو امتیازی با تیم دوم جدول رده بندی دارد.



مسابقه صبای قم و علم و ادب مشهد از هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت 16 عصر پنجشنبه این هفته به میزبانی تیم علم و ادب مشهد در سالن ورزشی شهید بهشتی این شهر برگزار می‌شود.

