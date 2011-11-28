به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی قانعی با اعلام این مطلب افزود: برنامه حمایتی از دانشگاه‌های پیشرو به عنوان یکی از برنامه‌های جدید در سال جاری در وزارت بهداشت پیگیری می شود و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه پنج دانشگاه وابسته به وزارت بهداشت باید در سطح جهان جزو دانشگاه‌های پیشرو شوند.

قانعی یادآور شد: اعتبار تشویقی برای این 5 دانشگاه‌ در نظر گرفته شده است. همچنین هر دانشگاهی باید برنامه عملیاتی خود را تا پایان امسال به وزارت بهداشت ارائه دهد تا بتواند در سطح ملی و جهانی به رتبه‌های بالا دست یابد که البته برخی از دانشگاه‌ها به دلیل تمهیدات قبلی، پیشرفت بسیار سریع دارند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: ارتقای رتبه‌های دانشگاه‌ها به معنای افزایش رتبه‌های این دانشگاه‌ها در سطح جهانی نیز هست و سایر دانشگاه‌ها نیز باید برای ارتقای رتبه خود نشست‌های علمی برگزار کنند.

وی با اشاره به اقدامات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در افزایش رتبه دانشگاه‌ها،‌ خاطرنشان کرد: باید مجلات و مقالات علمی پژوهشی بهتر دیده شود که برای این مسئله نرم افزاری تهیه و به تمامی سردبیران مجلات ارسال شده است.

قانعی افزود: این نرم افزار به تمامی مجلات این امکان را می‌دهد که بتوانند با سهولت بیشتری درسطح دنیا دیده شوند. این اقدام به همراه سایر اقداماتی که برای آموزش سردبیران انجام شده باعث می‌شود علم ایران در سطح جهان بیشتر مورد استناد قرار گیرد.