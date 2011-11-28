100 اختراع در کمیته عملی جشنواره منطقه ای کویر بررسی شد

محمد طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره منطقه ای کویر اظهار داشت: این جشنواره در راستای تجاری سازی اختراعات کشور برگزار خواهد شد و از تاریخ فراخوان تاکنون بیش از 100 اختراع در زمینه های فنی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مهندسی و پزشکی بررسی شده است.

طالبی افزود: این اختراعات پس از داوری توسط کمیته علمی جشنواره به نمایشگاه دعوت می شود و ارزیابی به صورت حضوری و با نمایش گذاشتن دستگاه و عملکرد آن نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

وی یادآور شد: تنها اختراعاتی که دارای گواهی ثبت اختراع از اداره ثبت اختراعات کشور و در پنج سال گذشته به ثبت رسیده اند می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

دبیر علمی جشنواره کویر، راهکار حمایت بنیاد از طریق این اختراعات را نوآوری بیان کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه تمام اختراعات به ثبت رسیده دارای نوآوری است، با ارائه مستندات لازم به داور می توان عملکرد این نوآوری را به نمایش گذاشت و از اختراع حمایت کرد.

هشتمین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی با نام کویر هفتم دیماه سال جاری به میزبانی یزد و با حضور مخترعانی از استان های یزد، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان برگزار خواهد شد.