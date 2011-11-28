گروه اول لیگ والیبال جوانان کشور " گروه مرگ " است

کاظم میراب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیحضور تیمهای قوی و قدرتمند در این گروه، بازیها بسیار سخت است.

وی اظهار داشت: تیمایی که در این گروه ر گنبد بازی می کنند به مراتب قوی از گروههای گروه ب است که در اصفهان شرکت دارند.

وی به وضعیت داوری این مسابقات اشاره کرد و گفت: متاسفانه یک داور دو بازی را در مسابقات لگ برتر جوانان در گنبد داوری می کند کهاین خلاف مقرارات است.

میراب گفت: در دو مسابقه گذشته این تیم درجریان رقابتهای لیگ برتر کشور در گنبد یک داور به قضاوت پرداخت.

سرپرست تیم والیبال جوانان شهرداری تبریز گفت: در واقع در د بازی گذشته به داور باختیم.

هفت تیم سایپا، گسترش نوین کشاورز، باریج اسانس کاشان، شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه، هاوش گنبد و کاله مازندران در این مسابقات شرکت دارند.

این مسابقات از پنجم تا 11 آذرماه سال جاری برگزار می شود و 120 ورزشکار و مربی در این مسابقات حضور دارند.