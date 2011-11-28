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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

حجت الاسلام صالحی:

100 برنامه رادیویی و تلویزیونی با موضوع وقف در همدان تولید می شود

100 برنامه رادیویی و تلویزیونی با موضوع وقف در همدان تولید می شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: در سال جاری بیش از 100 برنامه رادیویی و تلویزیونی با موضوع وقف در همدان تولید می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صالحی با اشاره به ساخت فیلم مستند تلویزیونی "وقف، احسان ماندگار" در سیمای مرکز همدان افزود: این فیلم مستند در 12 قسمت با موضوع معرفی موقوفات و امامزادگان استان همدان تولید شده است.

وی با اشاره به اینکه اوقاف و امور خیریه استان همدان در راستای ترویج فرهنگ وقف و معرفی موقوفات و امامزادگان استان همدان برنامه ریزی کرده است، گفت: برنامه رادیویی "راه آسمانی" نیز در راستای ترویج سنت حسنه وقف در استان همدان ساخته شده است.

حجت الاسلام صالحی افزود: بیان احکام وقف نیز در برنامه رادیویی "دل و دیده" مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان به ساخت سه قطعه انیمیشن در خصوص وقف و موقوفات استان همدان اشاره کرد و افزود: این انیمیشن‌ها در شش دقیقه تولید شده‌ و در هفته وقف رونمایی می شوند.

وی تاکید کرد: معرفی امامزادگان و موقوفات استان همدان به مردم علاوه بر توجه دادن آنها به لزوم حفظ و نگهداری این اماکن، گام مؤثری در راستای ایجاد موقوفات جدید در استان همدان خواهد بود.

حجت الاسلام صالحی اضافه کرد: ساخت هفت قسمت فیلم مستند 15 دقیقه‌ای در رابطه با معرفی امامزادگان استان همدان نیز برنامه ریزی شده است.

کد مطلب 1471706

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