محمد دلبری در گفتگو با خبرنگار مهر، استفاده از بستر رودخانه قمرود را فضایی موقتی عنوان کرد و افزود: این که ما ناچار به استفاده از بستر رودخانه هستیم به علت این است که رینگ های حمل و نقلی ما در قم کامل نیست.



وی یادآور شد: بعد از اصلاح رینگ های حمل و نقلی و احداث پارکینگ به ویژه اتمام پارکینگ میدان بزرگ امام خمینی(ره) و ایجاد زیرگذرها در سطح شهر، پارکینگ ها و تردد خودروها از بستر رودخانه قمرود حذف می شوند.



دلبری اضافه کرد: بعد از این کار برای زیباسازی محیط اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) در داخل رودخانه بیش از آنچه در حال حاضر کار می شود، اقدام خواهد شد.



وی استفاده از بستر رودخانه برای تردد و پارک خودرو را از چند جهت نادرست دانست و گفت: در درجه اول بحث امنیت و جان و مال مردم در میان است و درجه بعد کاربردی های حال حاضر در بستر رودخانه به هیچ وجه به صلاح اقتصاد شهر قم نیست.



شهردار قم تصریح کرد: در حال حاضر زائران بسیاری با خودروهای خود از کمربندی وارد رودخانه می‌شوند و بعد از زیارت سوار بر خودروهای خود از همان بستر رودخانه و از طریق کمربندی کاشان و یا دیگر مبادی خروجی از شهر قم خارج می شوند، در صورتی که در این مدت کوتاه نیز بدون این که وارد سیستم شهری شوند از برخی امکانات از جمله بحث نظافت شهری، سرویس های بهداشتی و ... استفاده می کنند.



وی تأکید کرد: ما باید کاری کنیم که مسافران وارد سیستم شهری شوند و به این ترتیب مغازه‌ها و فروشگاه‌های شهر رونق بگیرند تا بتوانند عوارض خود را به شهرداری پرداخت کنند و در مقابل شهرداری نیز با این مبالغ بتواند امکانات بیشتری را برای شهر فراهم کند.

